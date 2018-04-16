台灣消費主力 20至35歲男性

2018年04月16日 04:11 中國時報 劉馥瑜 ／台北報導 ／台北報導

比特幣是不是史上最大泡沫還是未知數，但比特幣在台灣便利商店的交易大幅增長！據萊爾富統計，去年4月與數位資產交易平台MaiCoin合作，開啟代收服務至今，平均單月交易筆數暴增百倍，從單月100多筆飆到逾萬筆，平均單筆交易金額1.2萬元，至於消費族群則是以20至35歲的男性為主力。

事實上，國內最早開啟比特幣交易代收的超商是全家。2014年10月，全家即與BitoEx（幣託）合作推出代收服務。據全家統計，近年比特幣交易筆數持續增長，目前平均單月交易筆數較初期大增逾50倍，今年首季也較去年同期增70％，惟具體交易筆數全家並未透露。

特別的是，虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）還可兌換成全家現金券，在全家3千多家門市消費。全家是國內第一家、也是唯一一家，接受以比特幣兌換現金券消費的超商，萊爾富未提供此服務。

據了解，在兩家超商購買比特幣，都有單筆2萬元的限額，但購買流程相反。萊爾富是先在MaiCoin線上交易，取得一組付款代碼，再到自助機台Life-ET，輸入資料、列印繳費單、至櫃檯繳費，平台就會支付等值的數位貨幣到消費者帳戶。

全家則是先在門市FamiPort機台操作並繳費，再到BitoEx線上兌換成比特幣，存入電子錢包中，BitoEx官網稱，還可等待最佳匯率再登入兌換。

萊爾富表示，去年4月開放比特幣繳費服務至今，初期平均單月交易100多筆，去年比特幣大漲，帶動今年平均單月交易筆數逾1萬筆，成長百倍。

超商提供比特幣代收服務主要是增加來客數，其次是手續費的收入。但萊爾富提醒，由於央行至今將比特幣定位為商品而不是貨幣，加上波動劇烈，因此民眾購買時仍須謹慎。

超商龍頭統一超受訪則表示，統一超評估提供代收服務，仍以絕大多數消費者普遍需要的為主，目前尚未考慮比特幣款項代收。

(中國時報)