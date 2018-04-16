油價今漲0.6元 創3年新高

2018年04月16日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

中東情勢緊張，衝擊國際油價，中油宣布今日凌晨油價將調漲0.6元，創3年4個月新高，市場人士雖預估，戰爭情勢若未擴大，布蘭特原油每桶價格維持70美元以上的時間，應不會太久，但下周一（4月23日）油價恐連2漲，95無鉛汽油將漲破每公升29元大關。

中東情勢緊張影響

「上周中東地緣政治緊張，市場擔心供貨可能吃緊，已導致國際油價走揚，連帶推升國內油價。」中油主管表示，在國際油價衝高下，今日汽、柴油價格將調漲0.6元。

西德州輕原油近月期貨近一周上漲5.56％，收盤價為每桶67.07美元；布蘭特原油近月期貨上漲5.40％，收盤價為72.02美元。元大標普高盛原油ER基金經理人曾士育表示，近一周國際油價受敘利亞反政府軍控制的城市-杜馬（Douma）遭沙林毒氣空襲，造成平民嚴重傷亡，美國總統川普空襲敘利亞，促使國際油價創下近4年來新高。

依中油資料顯示，上周國際指標油價周均價為每桶68.41美元，較前周65.89美元上漲2.52美元，新台幣兌美元匯率貶值0.087元，國內油價依公式計算漲幅為3.31％。調整後，92無鉛汽油每公升漲破27元大關、達27.3元，95無鉛汽油達28.8元，98無鉛汽油為30.8元，超級柴油則來到每公升25.2元。

布蘭特原油逾70美元

美英法聯軍轟炸敘利亞，中油主管不諱言，中東情勢緊張，但若戰事不擴大，未波及其他地區，影響原油出口，布蘭特原油每桶逾70美元高價時間不會太久。

市場人士也預期，由於國內最多民眾使用的95無鉛汽油16日售價每公升已達28.8元，距29元大關僅一步之遙，預期國際原油價格短時間仍將維持高檔下，下周95無鉛汽油恐會漲破29元大關。

(中國時報)