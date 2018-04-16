國營事業 年終可望領4.4個月

受惠超額盈餘等因素，經濟部所屬國營事業，員工可望拿4.4個月年終獎金。圖為台電台北南區營業處。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

受惠超額盈餘等因素，經濟部所屬國營事業中油、台電、台糖、台水各公司平均年終可望達4.4個月，惟去年815斷氣大停電事故，民眾記憶猶新，消息一出，旋即引發外界撻伐。經濟部官員對此指出，績效主要參考業績表現，去年各公司都有達標，2.4個月績效獎金應會核定，但考成成績依業務經營、財務管理等多項指標綜合評估，尚在報核中，最終成績尚未定案。

國營事業年終由績效與考成兩大成績組成，前者最高領2.4個月、後者最高領2個月。在中油、台電、台糖、台水等去年業績都繳出不錯成績單下，績效都能拿到2.4個月；考成部分，各公司自評上也都達甲等，行政院將於5、6月間核定，若審核結果不變，四大公司平均年終將達4.4個月，以國營事業平均月薪6萬估，將可領逾26萬元。

對於815事件後，仍可望拿到4.4個月年終，中油主管解釋，815斷氣事件後，公司內部確有深切自省，也將相關項目自評為零分，但受惠石化行情好，其他如轉投資收益較去年佳，促使盈餘創下28年新高，達504億元，以致考成綜合自評成績拉高。

台電主管說，815斷氣事件發生，台電第一時間啟動相關應變，另729和平電廠電塔倒塌，雖非台電事故，為求穩定供電，仍積極動員同仁協助搶修，加上去年盈餘達標，綜合相關因素評估出最後考成成績，但自評結果還須上級主管單位審核通過，是否有4.4個月並未定案。

(中國時報)

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