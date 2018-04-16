雙強對峙 第四台免費戰開打

2018年04月16日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

第四台「免錢大戰」開打！中華電信啟動歷年最大降價促案，明天起針對家用網路下載速率在100M以下用戶，MOD半買半相送，幾乎是用免費攻勢，要逼有線電視「讓位」，正面迎戰凱擘及台灣大自去年以來的挖角攻勢，雙強對峙也從檯面下正式浮出檯面。

除此之外，中華電針對下載速率300Mbps～1Gbps的高速需求用戶，月租費（上網費+電路費）更大幅調降500～1,400元，1G/600M從牌價3,599元降到2,199元，平均降幅超過3成，創有史以來降幅最猛的一次。

搶進家戶電視，中華電去年起重啟影音平台攻勢，強打MOD，目前用戶數突破170萬，超越單一有線電視系統業者，成最大影視內容平台，讓有線電視霸主，擁有凱擘大寬頻與台灣大哥大的富邦集團不是滋味，去年起低調啟動降價攻勢，反擊中華電。

凱擘以有線電視起家，卻喊出「不裝有線電視也行」，從24M免電路費300元有找，打進純上網的學生族群後，網速屢屢上調，60M、120到500M，維持在對手的6～7折，刀刀見骨，讓原本不想打價格戰的中華電撩落去。

看準凱擘主力還是有線電視，中華電罕見地訂出含MOD的「一口價」回敬，以下載速率100M為例，不只跌破千元門檻，從牌告價（電路＋上網費＋MOD）1026元降價至931元，也等於MOD免費看，藉此挑戰以MOD代替有線電視。

中華電主管解釋，隨著收視分潤制度成形，民眾對於自由選擇權的觀念抬頭，水到渠成，讓MOD有一拚傳統有線電視的機會，並預告「與有線電視的拉鋸恐怕會愈來愈激烈」。

業界人士分析，有線電視用戶的申裝心態多是「既然裝第四台，網路就加減用」，與中華電信剛好相反，中華電打出降價牌，除了鞏固地位，瞄準凱擘核心業務，藉此擴張影音平台板塊。

業界人士分析，特別是在中南部，很多家庭有裝第四台、也有裝Hinet的上網，分屬兩家不同業者，中華電一旦MOD「用送的」，確實有望通吃第四台跟上網業務，能否得逞，就看凱擘守不守得住傳統有線電視收視區。

(中國時報)