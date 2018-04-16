MOD搶地盤 頻道商陷兩難

2018年04月16日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

MOD搶食有線電視地盤，引爆頻道業者選邊站壓力，民視新聞台去年因在中華電信MOD上架，遭凱擘等系統業者反制申請下架，歷經NCC多次協調，相關人士透露，希望各退一步，以移頻或是降低授權金，拆解下架危機。

有線電視向來有頻道在系統台上架就不能在MOD上架的「潛規則」，過去因為MOD市占不大，多數頻道商除非擠不上系統台，也不會考慮MOD，不過隨著MOD壯大，加上開出比系統台更優渥的分潤制度，已出現質變。

以民視新聞台為例，去年11月上架中華電信MOD後，就遭凱擘等系統台業者要求下架，表面上看來，是因為頻道代理的授權金談不攏，不過外界普遍認為，最根本原因，是民視新聞台投奔敵營，系統台殺雞儆猴。

為避免失控，NCC持續協助雙方調處，已開過5次調處會議，暫以延長授權因應。目前醞釀下架民視，正在進行調處系統業者包含凱擘及同集團台固旗下，及台灣寬頻通訊所屬系統台業者共24家，市占率超過45％。

系統台業者直言，對外（指中華電信MOD）都戰得這麼辛苦，如果頻道商還倒戈，「那真的不用玩」，且頻道商果覺得MOD有潛力，那就大膽放掉系統台，反之亦然，還在猶豫就說明「對MOD仍有疑慮」。

系統台業者表示，不管到哪上架，頻道商自有算盤，求取最高效益就好，但系統台也有壓力，授權費當然愈低愈好，如果沒得談，那「往後移（頻）也合理」，不可能讓它好處全拿吧。

線上影視業者卻認為，民視一案對中華電信跟系統台除面子之爭，更牽動頻道商生態，但應該要想「為什麼那麼多人不看第四台」，兩邊如果沒辦法就內容精進，爭這些都假的。

線上影視業者分析，從凱擘推出純上網促案帶動申辦熱潮，就可看出年輕族群根本就不看第四台，對民視在哪上架，其實根本就不關心，所以未來將回歸內容之爭，好內容才賺得了錢。

(中國時報)