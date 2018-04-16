日月光投控股價 外資喊百元

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中國時報
／台北報導

日月光、矽品明（17）日為合併前最後交易日，全球半導體新巨人日月光投控將於30日上市。外資分析師說，雙強合併成全球最大封測廠，押寶日月光投控掛牌慶祝行情提前啟動。

日月光股價整理一段時間後，上周五（13日）正式表態，終場收44.35元，上漲4.11％，單日法人大買6,180張。

法人剖析，資金為何選在暫停交易前搶進日月光，理由有三：半導體景氣仍強勁、雙雄合併競爭力一流、過去幾檔半導體相關個股減資的成功經驗。

台股上市櫃企業減資近年蔚為潮流，以半導體族群為例，人氣指標如穩懋、國巨、旺宏都是代表。此次日月光投控雖為雙雄合併、並非單純減資，但由於每股日月光普通股換發日月光投控0.5股，使得新股上市股價將會是日月光股價2倍；法人說，考量日月光投控龐大客戶組成與獲利前景，市場出現希望「比照」旺宏減資完成首日即大漲的樂觀期待。

根據外資圈對日月光股價推估值，美林證券甫將日月光未來12個月合理股價由45拉升至50元，瑞信、德意志證券給予的推測股價是49與52元。

外資圈人士說，日月光、矽品去年獲利加總約300億元，考慮日矽併的產業光明前景，今年獲利表現會再提升，因此外資圈現在對日月光賦予50元左右的股價期許，已隱含看好新掛牌的日月光投控可望衝上百元大關。

富邦證券國外法人業務經理陳治宇先前於日矽併消息出現時，曾發布多篇報告並指出，日月光投控市占高達3成、先進製程市占甚至逾5成，客戶基礎大，經濟規模與議價能力強，也減少重複研發投資成本，是日月光投控長遠基本面利多。

外資法人手上持有矽品95萬張持股，以每股現金對價51.2元計算，可拿回486.4億元。拿回矽品換發現金要如何處理？前操盤人研判，一部分會轉進新納入的成分股國巨，然放眼全球整體、高階製程市占與獲利能力，著眼半導體投資的國際資金會選擇繼續加碼日月光投控。

(中國時報)

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