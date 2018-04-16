有圖有真相 敘化武設施遭襲

2018年04月16日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美英法聯軍14日空襲敘利亞，俄羅斯宣稱，3國發射了103枚飛彈，其中71枚被敘利亞防空系統攔截。但美國國防部反駁俄國的說法，並以圖為證，稱這次行動共發射了105枚飛彈，成功擊中每一個目標，彈無虛發。不過美軍方也補充說，儘管化武設施遭到重創，但敘國仍有生產化武的能力。

精準摧毀彈無虛發

五角大廈14日公布衛星對照圖，顯示敘利亞化武設施已遭到摧毀，攻擊行動成功。美國參謀長聯席會議辦公廳主任麥肯錫中將（Kenneth McKenzie）表示，此次空襲行動鎖定的3個目標，第一是敘利亞首都大馬士革市郊的巴爾澤化武研究中心（Barzeh Research Center），美方指其用來研發氯氣和沙林毒氣；第二則是位在西部大城霍姆斯的化學武器儲存設施與地下軍事指揮中心。

第一目標巴爾澤3棟大型建築遭到76枚飛彈轟炸，已成一片廢墟。其中57枚是海上發射的戰斧巡弋飛彈，其餘19枚是空對地飛彈。而且空襲非常精準，所以研究中心附近的建築物及旁邊的林地似乎都未受損。

敘仍有生產化武能力

霍姆斯的化武儲存設施則遭到22枚飛彈攻擊，其中9枚是戰斧巡弋飛彈、8枚暴風影巡弋飛彈，其餘是空對地遠距巡弋飛彈。而地下指揮中心則被法國戰機發射了9枚偵察兵（Scout missiles）飛彈。

麥肯錫說：「我們成功摧毀了位於大馬士革都會區的3個目標，這是世上防禦最嚴密的空域之一。」他接著補充說，受到重創後，敘利亞的化武研發將倒退好幾年，但還是具有生產化武的能力。

麥肯錫還強調，敘利亞防空系統沒有一次成功攔截飛彈或戰機，也沒有跡象顯示敘國強大靠山俄羅斯動用了它在敘國的防空系統。對此，俄國官員表示，飛彈未進入他們在敘國西部的空軍和海軍基地防空區。

沒有一次攔截成功

五角大廈發言人懷特則告訴記者，飛彈成功擊中每一個目標，彈無虛發。

衛星圖戳破了俄羅斯與敘利亞的官方說法。俄羅斯稱敘利亞的空中防禦系統成功攔截了103枚巡弋飛彈中的71枚，只有部分研究中心及工業區受損。而敘利亞國營電視台也報導，敘國防空系統有效擊落大部分飛彈，被攔下來的一枚飛彈在霍姆斯造成3人受傷。

麥肯錫則解釋，若有任何平民傷亡，可能是敘國防空飛彈落下時所致。他說：「敘利亞對空發射40枚飛彈，總要落在某處。」

(中國時報)