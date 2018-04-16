有此一說 反抗軍嫁禍阿塞德

2018年04月16日 04:11 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

美英法14日空襲敘利亞時，與聯合國密切合作的「禁止化學武器組織」（OPCW）正在敘國實地調查化武攻擊案真相，且尚未得出結論。英軍特種部隊一名前將領15日質疑，此事有可能是反抗軍嫁禍給敘國當局，目的是促使有意從敘國撤軍的美國總統川普，持續介入敘國內戰。

OPCW是《禁止化學武器公約》的主要調查機構，該組織表明，在美英法空襲敘國後，仍會持續調查，期能使真相水落石出。

美英法堅稱已掌握敘利亞政府軍使用化武的「確鑿證據」，且所用化武是混合了氯氣以增強致命性的「沙林」神經毒劑。敘政府軍過去就曾於2013年8月，以「沙林」毒氣攻擊東古塔地區，釀成數千人傷亡慘劇。該案當年招致舉世譴責，美俄敘三方後來達成協議、著手銷毀敘國化武，而OPCW因是推動此事的主力，於當年榮獲諾貝爾和平獎。

雖然美英法指證歷歷，但英國陸軍特種空勤團及傘兵團前少將喬納森‧蕭（Jonathan Shaw）對3國的說法持疑，他告訴英國《每日郵報》，「敘國總統巴夏．阿塞德已打贏內戰，為何要在此時動用化武？」

蕭指出：「這不是一己之見，美國軍方高階指揮官也持相同看法。無論如何，阿塞德沒理由這麼做。他已說服盤據杜馬城的反抗軍乘巴士撤離，他拿下了叛軍占領區，何以還要費事發動毒攻呢？」

蕭還宣稱：「伊斯蘭聖戰士等多個反抗阿塞德的團體，更具備發動化武攻擊、將責任轉嫁給阿塞德的動機。他們的動機在讓美國持續介入敘國內戰，這是出於先前川普曾說，美國將從敘國撤軍，讓其他各造去解決問題。」英國皇家海軍前將領威斯特對此所見略同。

(中國時報)