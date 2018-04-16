俄提譴責案 安理會否決

聯合國安理會14日就俄羅斯所提、譴責美英法攻擊敘利亞的決議草案進行表決，美國駐聯合國大使海利（前右）和英國駐聯合國大使皮爾斯（前左）舉手反對。（路透）

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中國時報
／綜合報導

俄羅斯與美國在敘利亞化武問題上劍拔弩張，雙方較勁從敘國戰場延伸到聯合國安理會。俄羅斯14日在安理會提出一份旨在譴責美英法空襲敘利亞的決議草案，並在推動此案的激辯中痛批西方的行徑如同「流氓」。結果僅得到中國大陸、玻利維亞支持，未獲通過。

安理會15個成員國表決時，共有8國投反對票，只有俄羅斯、中國大陸和玻利維亞投贊成票，另有4國棄權。決議案要在安理會過關，至少要獲得9票支持，且必須俄、陸、法、英、美5個常任理事國皆未動用否決權。

安理會表決前，俄駐聯合國大使涅班齊亞指控，美國與其盟友肆意違反國際法與《聯合國憲章》。他重申，俄方專家檢查發現，敘利亞杜馬城根本沒發生敘國反抗軍與戰地救援志工指控的化武攻擊，且「禁止化學武器組織」（OPCW）也已派專家赴敘境調查，但某些國家不等調查結果出爐就急著動武。

涅班齊亞痛斥這些國家以人道主義和打擊恐怖主義為藉口，實際上是圖謀分裂敘利亞。他說，這是「流氓行徑」，他並要求「立即停止攻擊敘利亞，且應避免未來採取類似行動。」而當俄國的譴責草案在安理會表決失利後，涅班齊亞怒斥：「你們不只凌駕於國際法之上，還試圖改寫國際法。」

大陸駐聯合國大使馬朝旭則表示，中方一貫堅持和平解決爭端，反對在國際關係中使用武力，主張尊重各國的主權、獨立、統一和領土完整。任何避開安理會的單邊軍事行動都有違《聯合國憲章》宗旨和原則，違反國際法和國際關係基本準則，也將給敘利亞問題帶來新的複雜因素。

馬朝旭還表示，中方敦促相關各造回歸國際法框架內，透過對話協商解決問題。中方也認為，應對敘利亞疑似化武攻擊事件進行全面、公正、客觀的調查，在結果出爐前，各方亦不應隨意預判結果。

(中國時報)

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