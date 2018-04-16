敘若再用化武 美嗆隨時開火

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中國時報
／綜合報導

聯合國安理會14日應俄羅斯要求召開緊急會議，商討敘利亞局勢。美駐聯合國大使海利女士在會中引述川普的話警告，如果敘國政府又使用化武，美方「子彈已經上膛」，隨時可以再度開火。美英法也要求聯合國調查近日敘國的化武攻擊事件，而敘國的化武必須以「可查核、不可逆轉」的方式予以解除，3國還敦促敘國參與聯合國主導的和談。

海利告訴各成員國代表，當天早上她曾與川普通話。川普強調，敘利亞當局若再對無辜平民使用化學武器，美國已完全準備就緒，「子彈也已上膛」。她說：「總統畫出紅線後，就會確實執行。」

海利又表示，美方相信，本次空襲大大削弱了敘國的化武計畫：「如果敘利亞當局蠢到想測試我們的能耐，我們已經準備好持續施壓。」

在秘魯首都利馬參加第八屆美洲國家領袖會議的美國副總統彭斯14日表示，美法英對敘利亞的軍事打擊取得「極大成功」，降低了敘國進行化武攻擊的能力。當他被記者問及，美國為何不等調查完成，就採取軍事行動，彭斯回答，「美國確信敘利亞政府進行了化武攻擊。」他指出，阿塞德政府如果再次使用化武，將為此付出「極大代價」。

另外在安理會上，美英法聯合起草了一項決議案，要求針對敘利亞化武攻擊進行調查，並保持敘利亞人道救援物資運送暢通，同時呼籲敘利亞阿塞德政府參加聯合國主導的和平談判。

英國方面堅稱，針對敘國化武相關目標進行空襲是「正當且合法」的行動，用意在減輕敘國一再發生化武攻擊的人道苦難。法國駐聯合國大使德拉特雷則強調，必須以「可查核、不可逆轉」的方式解除敘利亞的化學武器。

(中國時報)

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