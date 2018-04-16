任務完成…波灣殷鑑不遠

美國和平運動團體14日在白宮前的賓夕法尼亞大道進行抗議，譴責美國空襲敘利亞。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國總統川普14日在推特上發文，大讚美英法3國聯合空襲敘利亞化武設施是1次「完美」的攻擊，還宣告「任務完成」（Mission Accomplished），這話讓人回想起15年前，前總統小布希宣告第2次波灣戰爭結束，當時高掛其身後的標語也是「任務完成」，但此後又拖了8年多，美軍才真正撤出伊拉克。

2003年3月20日，美國為首的聯軍對伊拉克發動攻擊，4月9日攻陷巴格達，哈珊政權倒台。5月1日，即戰事開始後6周，小布希在「林肯號」航空母艦上演說，宣布伊拉克主要戰事結束，艦上並拉起「任務完成」的標語。

然而，美軍並未就此鳴金收兵，戰事拖泥帶水地持續進行，美軍傷亡也越來越多。小布希為此遭到嚴厲批評，懸掛他頭上的「任務完成」標語也成了諷刺其政府誤判形勢造成嚴重失誤的象徵。

後來白宮解釋，「林肯號」上的標語並非指美軍在伊任務結束，只代表艦上官兵結束10個月任務，且當時官兵希望懸掛上述標語。時任白宮新聞祕書佩里諾（Dana Perino）2008年曾說：「我們沒有明確說明那幅標語的意義，付出了代價。」小布希也承認這是個錯誤。

川普推文稱「昨晚完美執行打擊。感謝法國和英國的智慧，以及他們精良軍隊的實力。沒有比這更好的結果。任務完成！」這話也引起不少質疑，有人指川普什麼也沒完成，還有人懷疑川普是故意引戰。五角大廈則替川普緩頰，指敘利亞化武計畫的核心遭到轟炸，本次任務確實已經完成。

(中國時報)

敘若再用化武 美嗆隨時開火

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。