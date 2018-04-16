任務完成…波灣殷鑑不遠

2018年04月16日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普14日在推特上發文，大讚美英法3國聯合空襲敘利亞化武設施是1次「完美」的攻擊，還宣告「任務完成」（Mission Accomplished），這話讓人回想起15年前，前總統小布希宣告第2次波灣戰爭結束，當時高掛其身後的標語也是「任務完成」，但此後又拖了8年多，美軍才真正撤出伊拉克。

2003年3月20日，美國為首的聯軍對伊拉克發動攻擊，4月9日攻陷巴格達，哈珊政權倒台。5月1日，即戰事開始後6周，小布希在「林肯號」航空母艦上演說，宣布伊拉克主要戰事結束，艦上並拉起「任務完成」的標語。

然而，美軍並未就此鳴金收兵，戰事拖泥帶水地持續進行，美軍傷亡也越來越多。小布希為此遭到嚴厲批評，懸掛他頭上的「任務完成」標語也成了諷刺其政府誤判形勢造成嚴重失誤的象徵。

後來白宮解釋，「林肯號」上的標語並非指美軍在伊任務結束，只代表艦上官兵結束10個月任務，且當時官兵希望懸掛上述標語。時任白宮新聞祕書佩里諾（Dana Perino）2008年曾說：「我們沒有明確說明那幅標語的意義，付出了代價。」小布希也承認這是個錯誤。

川普推文稱「昨晚完美執行打擊。感謝法國和英國的智慧，以及他們精良軍隊的實力。沒有比這更好的結果。任務完成！」這話也引起不少質疑，有人指川普什麼也沒完成，還有人懷疑川普是故意引戰。五角大廈則替川普緩頰，指敘利亞化武計畫的核心遭到轟炸，本次任務確實已經完成。

(中國時報)