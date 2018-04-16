官方不交流 陸學者來台摸底

2018年04月16日 04:11 中國時報 徐維遠 、 陳君碩 ／綜合報導 ／綜合報導

廈門大學台研院教授一行共7人於3月27日訪台5天，除了與文化大學社科院共同舉辦「文廈論壇」，還赴政大、中興大學參與兩岸研討會，是大陸「兩會」對台政策定調後，首波來台「調研」的大型涉台學者團；另一北京重要學術智囊、中國人民大學國關學者兼大陸國務院參事的時殷弘4月中旬也來台交流，一南一北涉台學者接踵而來，大陸彷彿展開新一波對台「摸底」的系統性工程。

陸委會屢私約 交換情報

廈大台研院一行人包含前台研院院長劉國深、孫雲、林勁、陳先才、沈惠平、石正方、王貞威，研究方向橫跨台灣政治、經濟、文化與民進黨研究，廈大也是少數蔡政府緊縮兩岸交流下得以「倖存」的涉台學者群；如同劉國深在「文廈論壇」上所言，有聽說大陸人士來台變得較困難，「但至少我自己沒有遇到」。

儘管蔡政府上台後，兩岸關係不佳、官方交流暫停，但是陸委會仍會藉由每次大陸學者來台交流時，「私約」對台學者共同餐敘。據悉，3月29日上午，陸委會決策官員就與廈大學者團其中兩位學者在喜來登飯店共進早餐，表面上是老友聚會，但席間也對兩岸情勢、年底選舉、民進黨蔡賴之間的競合交換看法。

主持「文廈論壇」的文化大學大陸研究所所長龐建國表示，31項對台措施推行後的台灣反應、國民黨年底選舉情況是兩岸學者的討論重點，可以觀察到19大前大陸涉台系統都在觀望，等到習近平定調要擴大兩岸經濟文化交流合作以及「兩會」後人士確定，大陸對台動作也愈趨明顯。

外交部犯錯 是危險訊號

一位日前剛訪台的大陸涉台學者指出，此趟感受到氣氛比以前更不好，蔡政府小動作頻頻，知識界也普遍不樂觀。

他注意到，台外交部回應菲律賓詐騙犯遣送大陸時，連續兩天的新聞稿都使用「中國」而不稱「大陸」，他說，「大陸點點滴滴都在心頭，沒講話不代表沒意見，這是從量到質的過程，（外交部長）吳釗燮肯定不會犯這種低級錯誤，這是個危險訊號」。

該學者強調，即便與吳釗燮、陳明通私下都是好朋友，但是在兩岸政治表述上，絕不能含糊。

(中國時報)