找老美當靠山 力道失準陸必報復

2018年04月16日 04:11 中國時報 陳柏廷 、呂佳蓉／綜合報導 、呂佳蓉／綜合報導

兩岸關係近期因美國打台灣牌與行政院長賴清德的種種台獨言論，緊張形勢不斷升高，雖然府方透過否認美國國家安全顧問波頓將來台、總統蔡英文強調維持現狀不變等言論，有意不讓對立升高，但在台海步步逼近危機當下，蔡政府宜有更明確的表態，並管好賴清德的嘴巴。

對於近期局勢，大陸涉台人士認為，蔡英文視導三軍「戰備抽測」操演時，強調不是跟對岸互別苗頭，這是過度解讀；府方也否認蔡英文曾說過「美國是棋子」，及透過中央社否認波頓將訪台，「這些大陸都有注意到，但沒有感受到」。

大陸涉台圈子認為，蔡英文深知美國總統川普瞬息萬變，現在打台灣牌，難保過一陣子就棄台灣牌，但又不能拒絕美國出牌，也想順勢仗著老美當後台，給北京臉色瞧，「但只要力道拿捏不準，必遭大陸報復」。

就大陸而言，蔡政府如真心不想讓兩岸敵意升高，首先應要求賴清德勿對兩岸政策比手畫腳，其次，對於5月的美台國防論壇，與6月的AIT新館落成儀式，應有更明確的表態，即無意在碰觸大陸紅線的前提下，增進台美關係。

與此同時，近期大陸學者密集並低調來台，這代表大陸方面仍對台保有一絲彈性空間，至少還想知道台灣在想什麼，並且在暑假結束前交流不會停。台灣也應該妥善利用學術交流良機，釋放正確訊息。

距5月10日在高雄舉行的美台國防論壇不到1個月，接下來還有AIT新館落成儀式，讓台獨勢力歡欣鼓舞的好事，有可能對兩岸關係而言是災難。

大陸涉台圈子認為，橫在兩岸關係的這兩大關卡之外，還有賴清德的隨興台獨發言，兩岸不想走向熱對抗，得先平安越過這三座大山。

(中國時報)