統盟喊話 台獨盡頭是台灣特區

2018年04月16日 04:11 中國時報 呂佳蓉／台北報導

中國統一聯盟15日下午於交通部集思會議中心集會廳舉行第24屆第2次盟員大會。今年是統盟創立30周年，30年間由創盟時的5、600人，發展到今天7個分會，盟員3、4000人，其間同志風雨同舟，砥礪前行的茁壯過程，可以說是島內統一運動發展的縮影。

這次大會，來自全島各地五百盟員擠滿會場。到場嘉賓有新黨主席郁慕明、勞動黨主席吳榮元、和統會會長郭俊次、新同盟會會長陳志奇、團結協會前會長夏瀛洲、統促黨主席張馥堂、新洪門黨主席蔡龍紳、台灣釣魚台光復會理事長劉源俊、中華基金會會長董建華等各團體負責人均在場致意。

大會由祕書長李尚賢主持，戚嘉林主席、郁慕明主席和吳榮元主席先後致詞。接著，戚主席旋進行工作報告，他對近日《喜樂島聯盟》要「推動『獨立公投、正名入聯』，通過全民公投摘掉『中華民國』的虛假帽子」，獨立建國，深以為憂。

戚嘉林主席稱，有論者稱「中華民國明明存在」，但所舉中華民國重大成就的立論基礎都是昔日的過去。故就實質而言，今日「中華民國」已非昔日的「中華民國」，蔡英文早已高頻率的反覆使用「這個國家」四個字替代「中華民國」四字。兩年前李登輝就明白指出「中華民國已經不是以往的中華民國，而是『New Republic』，也就是所謂的『第二共和』」。

戚嘉林主席分析，倘若李登輝、陳水扁、呂秀蓮等摘掉「中華民國」的虛假帽子，兩岸關係就失去「中華民國」名目上這四個字的緩衝走到台獨盡頭，勢必直接進入「一國兩制」階段。戚嘉林主席回憶小時候讀書，老師說海南島是我國的「特別行政區」，那麼日後兩岸統一，台灣就成為「一國兩制」下的「特別行政區」，就是「台灣特區」!?戚主席還特別借用李登輝的話，「雖然不知（台灣特區）這個說法會是由誰在什麼時候明確提出，但總有一天非得這麼做不可。」

大會第二階段邀請到台灣大學張麟徵教授、統盟前主席紀欣作專題演講。演講結束後，大會就在熱烈的氣氛下結束。

(中國時報)