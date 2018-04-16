王毅、日外相會談 敲定習安會

2018年04月16日 04:11 中國時報 林勁傑／綜合報導

大陸國務委員兼外交部長王毅昨日起至17日應邀赴日本訪問3天，今日會同日本外相河野太郎共同主持召開第4次陸日經濟高層對話。據日媒報導，在昨日下午的會談上，雙方已就大陸國家主席習近平與日本首相安倍晉三的互訪達成共識，陸日關係可望再升溫。

日本《共同社》報導，王毅與河野太郎昨日下午在東京的會談上，就推進習近平和安倍晉三的互訪達成一致。同時，為了實現北韓廢核與導彈，雙方還確認完全履行聯合國安理會制裁決議以及陸日緊密合作的重要性。

昨日下午抵日後，王毅對媒體表達，希望此次訪問會成為陸日關係回到正常軌道的重要一步，並對雙邊關係改善表示期待。王毅還表示，想就北韓局勢向日方進行介紹，證實將對日本說明3月下旬習近平與金正恩會談的結果。

此外，也會出席今日「中日經濟高層對話」的大陸商務部部長鍾山，昨在東京會見日本經濟產業大臣世耕弘成。會談時鍾山指出，陸日經貿合作呈現回升態勢，對於深化陸日貿易投資合作，鍾山提出幾點建議，包括開展「一帶一路」架構內第三方市場合作、以實際行動共同支持多邊貿易體制，堅決反對貿易保護主義、加強雙方服貿合作及加快推進中日韓自貿區談判、「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）等。

世耕弘成則承諾願意維護多邊貿易體制，還將積極組織日本企業參加首屆中國國際進口博覽會，預計展覽面積將達10000平方米。

(中國時報)