華夏仁本籲陸 放寬殯儀營利服務

2018年04月16日 04:11 中國時報 林勁傑／台北報導

近期大陸惠台措施不斷加碼，繼「惠台31項措施」後，廈門再祭出「惠台60條」，其中包括與廈門居民同等待遇的減免「5項喪葬服務費」。不過，按大陸現行法規嚴禁太平間開展營利性禮儀服務，對家屬治喪及時效性帶來不便，已進軍大陸市場的華夏仁本認為，此措施雖立意良善，但呼籲大陸能夠解禁，考慮禮儀服務的初衷，使殯葬管理與優質殯儀服務二者兼容並蓄。

根據《廈門市無喪葬補助居民基本喪葬費用免除辦法》，對具有廈門市戶籍居民或常住居民，死亡後按殯葬法規火化，從未享受過國家或單位喪葬費補助的，可免除5項基本喪葬服務費用。包括殯葬專用車遺體接運費、普通冷藏（凍）櫃存放費等。

華夏仁本表示，醫院太平間是執行禮儀服務的第一場所，也是喪家最需協助的時間。禮儀服務的核心價值首重治喪的便利及時效，在喪親的第一時間，透過完善治喪流程，提供家屬必要的關懷與服務，是禮儀服務的核心初衷。但大陸現行法規限制，嚴禁在醫院太平間開展營利性殯儀服務，抹煞了殯儀服務的核心價值，忽略民眾治喪便利，期盼大陸能放寬政策。

台灣仁本於1995年由陳原董事長創立，2003年擴大經營，轉型為台灣仁本服務集團。2014年，稟持著「植根台灣、以仁為本」的創業理念，投身大陸殯儀服務市場，成立華夏仁本禮儀服務有限公司。

(中國時報)