印尼扣我漁船 8人驚魂12小時

2018年04月16日 04:10 中國時報 謝佳潾 、 陳建瑜 、 楊騰凱 ／綜合報導 ／綜合報導

毒梟接連利用台灣漁船走私毒品到印尼，印尼軍方針對台灣漁船加強安檢，東港籍「大鮪13號」漁船15日在麻六甲海域遭印尼軍方登檢、扣船，歷經12小時的檢查後，在16日凌晨釋放，東港區漁會總幹事林漢丑為漁民抱屈說，台灣漁船走私毒品僅屬個案，無辜漁船不應被貼標籤。

嚴抓走私毒頻登檢

「大鮪13號」2014年從東港出海後，一直在印度洋作業，日前才與同家船公司的「大鮪1號」從模里西斯返台，15日中午12時4分許，大鮪13號漁船在北緯1度31分900秒、東經102度54分的座標位置，遭印尼軍艦攔下並扣船入港進行登檢，船上有台籍2人、印尼籍6人。

東港漁業電台接獲船務公司通報，指大鮪13號透過衛星電話求救，東港區漁會獲報緊急聯繫印尼相關單位了解狀況，直到晚間6時許得知船上8人都無恙，印尼軍方因在船上未查獲不法，在台灣時間16日零時前釋放。

漁民說，印尼軍方頻繁登檢，與最近台灣漁船頻傳走私毒品有關，去年7月，台印警方聯手在印尼萬丹省安亞海灘聯手緝獲1公噸安毒，今年2月台印再聯手於巴淡島外海查獲1艘走私毒品的台籍漁船，起出1025公斤重的安毒，另上個月1艘東港籍漁船在麻六甲海域遭登檢時，也被查出載運毒品。

漁會要外交部硬起來

林漢丑說，台灣漁船走私毒品均屬個案，光以船籍來看，每年行駛經過麻六甲海域的東港籍漁船就有2、300艘，以比例而言並不多。他強調，印尼軍方原本就會對行駛過麻六甲海域的漁船進行登檢，這已對漁民造成不少困擾，最近加強檢查，更是令漁民心驚不已，承受更大心理壓力，大鮪13號就是實例，希望外交部能幫助漁民與印尼軍方協調。

外交部說，接獲通報後，立即指示駐印尼代表處緊急向印尼當局瞭解漁船被攔截原因，並確認船員是否平安且受到人道對待，將持續與印尼政府保持聯繫。另漁業署說，事發當時大鮪13號是在結束作業返台途中，經了解印尼僅是例行性的走私查緝，後續會提供必要協助。

(中國時報)