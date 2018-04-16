為病母還願 孝子背神像走600公里

2018年04月16日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

花蓮市民族里長張東耀為了在鬼門關前走一遭的母親，花17天背著媽祖、金虎爺等神像，遶行北台灣，徒步600多公里到新港奉天宮還願。由於他去年也曾為了家人健康，遶行南台灣，2年完成環台1周的承諾。他的一番孝心，連奉天宮董事長何達煌都感動不己，一路相挺的金虎爺各地分會夥伴更誇他是鐵漢柔情。

張東耀是蘭陽金虎爺會副會長，去年蘭陽分會成立後，他推著載著金虎爺等神明的特製轎子，花15天走完600公里，不僅讓金虎爺回到新港奉天宮娘家，也為家人祈福。當時完成心願的張東耀，完全料想不到，今年還要再走一趟，且過程更苦、更累。

張東耀說，母親9年前罹鼻咽癌轉移淋巴第4期，接受治療後控制良好，但去年神明指示他母親將有大劫，當時發願只要母親平安，就吃素1個月，還要背媽祖、虎爺步行繞北台灣到奉天宮還願。

去年12月張母因脊椎間膿芽破裂，引發敗血性休克，一度呼吸衰竭，緊急插管，在醫院住了45天才平安出院。「母親度過難關，我也要完成自己許下的願」，張東耀說，經神明指示，3月28日生日這天，他背起10多公斤的神轎，展開徒步還願的旅程。

15日中午，張東耀眼看著距離終點奉天宮只剩下幾百公尺，強忍著激動情緒，腳步往前邁進，倒是特地從花蓮趕來的金虎會夥伴們眼眶泛淚，尤其在張完成參拜儀式那一刻，全場響起如雷歡呼和掌聲，不斷有人跟張說「辛苦了」。

張東耀說，他每天平均走30到50公里，常感到膝蓋疼痛，腳底也不停起水泡，比起去年，今年更為辛苦，幸好金虎爺會各地分會的朋友相挺，只要誰有空就陪走，一路上也有許多人替他加油打氣，提供食物、飲料，還收到20多個紅包，將比照去年全捐出做公益。

(中國時報)