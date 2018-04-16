電蚊拍狠電幼女 虎爸要關8月

2018年04月16日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

高雄市黃姓「虎爸」望女成鳳，竟不當管教，多次以電蚊拍電擊體罰、或用皮帶抽打、踹腳凌虐12歲、13歲女兒，被依5個傷害罪判刑8月、另易科罰金36萬元；雖黃稱他是「愛之深，責之切」，非故意虐待，上訴求輕判，但遭最高法院駁回，黃須入監服刑。

判決指出，2014年7月3日晚間，黃男不滿12歲次女期末考成績未達要求，並有謊報情形，持電蚊拍電擊，並腳踹頭部，導致她流鼻血。

同年7月28日晚間，黃上網發現，2個女兒先前跆拳道對手得國際比賽冠軍，憤而叫醒2女，要求交互蹲跳至指定高度，因2女跳不到標準，憤持電蚊拍電擊2女，還持皮帶抽打長女臀部、大腿成傷。

黃不滿女兒們，8月22日中午在量販店用餐未接聽電話，逼2女跑步至車程約15分鐘的安親班再回家，還持電蚊拍電擊2女，長女另因未掀馬桶蓋被電、當晚2女未開餐桌燈也被電，2女母親獲知後報警。

一審審理時，2女指控父親常以電蚊拍或皮帶體罰，「今天沒打死妳們，以後試試看」，父親要她們輪流把手放在電蚊拍10秒，如撐不到秒數，就繼續被電。

2女說，她們原用手心被電，後發現用拳頭疼痛感較少，電完後手指指節會紅腫結痂，但不會有傷口或流血。還說父親在她們年幼時家暴媽媽，媽媽雖被安置，但父親仍請徵信社找到，她們隱忍至今，不願原諒父親。

一、二審因2女出現創傷壓力症候群，認黃管教已逾必要範圍，判黃男5罪，其中4罪合併執行1年，得易科罰金36萬，另1罪則判刑8月，須入監服刑。

黃上訴最高法院，辯稱是管教非故意虐待，因「愛之深，責之切」創造2女在跆拳道佳績，但法院判刑8月過重，請求改判易科罰金。最高法院駁回黃上訴，全案確定。

(中國時報)