遭酒駕撞癱 植物人鑽轎底祈福

2018年04月16日 04:10 中國時報 謝瓊雲 、 張朝欣 ／綜合報導 ／綜合報導

大甲媽祖鑾轎15日抵達彰化溪州，酒駕被害人詹庭豪坐在輪椅上由母親陪同鑽轎底，媽祖神轎刻意抬高越過輪椅，許多香客鼓掌高喊「加油！」。大甲媽祖鑾轎晚間進入雲林縣，預計16日抵達嘉義新港奉天宮。

「媽祖有交代、喝酒不開車！」同為酒駕被害人台大女醫曾御慈的母親陳敏香、新北市蘆洲分局員警陳昭宏，與台灣酒駕防制社會關懷協會成員站在遶境人群中，呼籲社會重視酒駕議題，也籲請政府加速修法重罰。

35歲詹庭豪7年前大學研究所畢業前夕，買晚餐時遭酒駕者撞飛重癱、成為植物人；62歲詹母林毓英看著與她相依為命的獨子昏迷不醒，前3年天天以淚洗面，決定辭職全心陪伴復健，總算盼到兒子甦醒。

母子倆連續3年從新北市南下跟隨大甲媽，今年是第2度鑽轎底，祈求大甲媽保佑兒子。林毓英沉痛說，酒駕非常可惡，根本不知道誰會成為下一位受害者；她帶兒子站出來，希望再也不要有受害者。

大甲媽祖鑾轎15日凌晨通過彰化市民生地下道，爆發3波推擠拉扯，大批護轎警力上前制止，未發生激烈衝突；媽祖鑾轎凌晨4時許抵達南瑤宮，接著沿中山路一路往南，晚間6時抵西螺大橋，進入雲林縣，由雲林縣長李進勇率隊接駕。

大甲媽祖鑾轎隨後遶行西螺市區，晚間9點駐駕西螺鎮福興宮，16日凌晨起駕，預計16日下午1點抵嘉義縣新港鄉、4點30分遶行新港鄉後駐駕奉天宮。

西螺民眾15日一早便準備各種素齋，西螺大橋至市區途中設有近20處點心站，讓隨行信眾補充體力，福興宮更動員上千名志工提供用餐、住宿等服務，市區到處都是人潮，讓西螺鎮有如過年般熱鬧。

(中國時報)