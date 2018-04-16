台女控性侵 泰按摩師稱她同意

涉及台灣女遊客性侵害案的泰國男按摩師（中）在通羅警察局按捺指紋。（中央社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

一名台灣女遊客控訴，12日在泰國首都曼谷遭按摩師性侵，經泰、台兩地媒體大幅報導後，泰國皇家警察總長下令調查。泰國媒體15日稱，曼谷警方已逮捕涉案的27歲按摩師，但他聲稱雙方是合意性交，對方還給他100泰銖（約台幣98元）小費。

泰國英文媒體The Nation指出，台女12日遭性侵、13日報警後，曼谷通羅區（Thonglor）警局局長─警上校卡瓊蓬（Khajornpong Jitpakphum）說，警方隨即傳喚嫌犯普里瓦（Phuriwat Thienchai）到案說明。

泰國警方指出，被害台女與友人在通羅區的TONY THAI按摩店接受腳底按摩後，分別被帶到樓上房間，受害人指控按摩師對她上下其手並性侵。

The Nation報導，被害人指控性侵案發生後，按摩師回到樓下繼續工作，被害人支付費用並回飯店休息，翌日向警方報案，被害人被送往警察總醫院驗傷。

卡瓊蓬說，警方在現場蒐證並傳喚該按摩師釐清案情，嫌犯坦承與台女發生性行為，但並未強迫對方。他還供稱，台女按摩後下樓等待友人時付200泰銖按摩費外，還給他100泰銖小費。

中央社報導，嫌犯13日在警局否認與台女有性行為，隔天在按摩店指認時才坦承不諱，但稱有經對方同意。警方將根據驗傷報告和筆錄送交法院審理，雖嫌犯堅稱沒有性侵，據The Nation報導，警方仍依性侵罪對按摩師提告，要他21日再向警方報到，另中央社指出，曼谷刑事法院將在18日開庭調查。

(中國時報)

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