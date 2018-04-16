新故鄉願景》龍潭囝仔築夢 菱潭街復活

桃園市龍潭區菱潭街興創基地舉辦多項活動，也曾邀請法國藝術家Claude Boudeau以筷子為發想，演出行為藝術，讓遊客相當驚豔。

友善列印
中國時報
／專題報導．攝影
每個月只需要低廉的租金，讓年輕人都有辦法成為店長，實現自己的夢想。（賴佑維翻攝）
動員令

一提到龍潭，當地人都大力推薦「菱潭街興創基地」，這裡原是廢棄陰暗的老街，如今成為結合文創、輕食、故事屋，在地人與遊客必逛的熱門美食街。而讓這條老街重現生命力的最大功臣，就是張智宇、蔡濟宇這兩名7、8年級的在地熱血青年。

起手式 60燈籠點亮廢街

張智宇、蔡濟民笑說，原本只想承租小小的工作室，做為在龍潭推動文化產業工作的平台，所以用低廉價格租下當時已經沒落的美食街2間店面，後來一場深富文創風格的「硬頸市集」在龍潭舉辦，透過活動發起人陳琬絨認識活動攤商，意外發現不少人都是龍潭在地人，因此萌生活化廢棄美食街的念頭，希望能讓年輕人有發揮創意與實現夢想的舞台。

打造好工作室後，張智宇正好與朋友報名1項創意競賽，因此發起「故事龍潭庄」計畫，和居民彩繪60個龍潭地景色彩燈籠掛在街內，意外在地方掀起話題，連桃園市長鄭文燦也在跑行程之餘，特地前往欣賞，讓2人想要活化美食街的想法更加強烈，部分攤商也覺得這裡的空間不錯，雙方一拍即合。

「但產權複雜程度令人咋舌！」張智宇說，當時美食街47格攤位空間，房東就有30多人，透過龍潭區商圈發展促進協會總幹事朱慶銘協助尋找房東，但朱慶銘起初認為聯絡這麼多房東太困難，以為他們只是玩票而已，沒想到2人竟真的找回一個又一個房東，從此對2人大大改觀，並傾全力幫忙，成為2人最大的支柱之一。

蔡濟民指出，朱慶銘當時保存的房東資料已有10多年，部分房東已將產權轉手他人，光是釐清產權、請房東同意出租，就花了將近半年，所幸房東都認同他們的構想，也願意以低廉價格出租。

勞心力 在地業者也佩服

對於張智宇、蔡濟民的堅持與理念，在地業者忍不住佩服地說，美食街剛沒落時，也曾想全部租下重新招商賺錢，發現產權過於複雜而打了退堂鼓，「這2個年輕人沒錢賺，還願意花這麼多時間投入，毅力讓人很感動！」

在活化過程中，也因市長鄭文燦的認同，透過桃園市青年事務局推動參與式預算計畫，並協助整體商標設計、鐵門彩繪等，讓菱潭街興創基地更有一體性，活化計畫也更加完整。

「希望打造夢想的舞台！」張智宇說，他從小在龍潭長大，看著美食街發展、沒落，許多人都覺得很可惜，所以希望提供大家空間，用眾人都能負擔的租金，實現每個人的創業夢想，重新打造出能夠永續經營的美食街，成為龍潭的新亮點。

「廳下咖啡」店長朱澤宇原是餐車攤商，一直夢想能開咖啡店，但一般咖啡店的成本，動輒百萬元起跳，如今在菱潭街，僅需初期投入的裝潢成本和低廉租金，「在這裡，我圓了一個人生的夢！」

租金低 攤商開起咖啡店

目前菱潭街興創基地內，有文創小物、創意美食、咖啡、故事屋，還會不定期邀請特色業者或是藝術表演者進駐，希望成為地方的亮點空間，讓民眾假日有好去處，也讓想追夢者挑戰夢想。

(中國時報)

撞期自然分流 避免贏家全拿 新故鄉願景》最佳拍檔 鄉親挺到…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。