新故鄉願景》龍潭囝仔築夢 菱潭街復活

2018年04月16日 04:10 中國時報 賴佑維 ／專題報導．攝影 ／專題報導．攝影

每個月只需要低廉的租金，讓年輕人都有辦法成為店長，實現自己的夢想。（賴佑維翻攝）

動員令

一提到龍潭，當地人都大力推薦「菱潭街興創基地」，這裡原是廢棄陰暗的老街，如今成為結合文創、輕食、故事屋，在地人與遊客必逛的熱門美食街。而讓這條老街重現生命力的最大功臣，就是張智宇、蔡濟宇這兩名7、8年級的在地熱血青年。

起手式 60燈籠點亮廢街

張智宇、蔡濟民笑說，原本只想承租小小的工作室，做為在龍潭推動文化產業工作的平台，所以用低廉價格租下當時已經沒落的美食街2間店面，後來一場深富文創風格的「硬頸市集」在龍潭舉辦，透過活動發起人陳琬絨認識活動攤商，意外發現不少人都是龍潭在地人，因此萌生活化廢棄美食街的念頭，希望能讓年輕人有發揮創意與實現夢想的舞台。

打造好工作室後，張智宇正好與朋友報名1項創意競賽，因此發起「故事龍潭庄」計畫，和居民彩繪60個龍潭地景色彩燈籠掛在街內，意外在地方掀起話題，連桃園市長鄭文燦也在跑行程之餘，特地前往欣賞，讓2人想要活化美食街的想法更加強烈，部分攤商也覺得這裡的空間不錯，雙方一拍即合。

「但產權複雜程度令人咋舌！」張智宇說，當時美食街47格攤位空間，房東就有30多人，透過龍潭區商圈發展促進協會總幹事朱慶銘協助尋找房東，但朱慶銘起初認為聯絡這麼多房東太困難，以為他們只是玩票而已，沒想到2人竟真的找回一個又一個房東，從此對2人大大改觀，並傾全力幫忙，成為2人最大的支柱之一。

蔡濟民指出，朱慶銘當時保存的房東資料已有10多年，部分房東已將產權轉手他人，光是釐清產權、請房東同意出租，就花了將近半年，所幸房東都認同他們的構想，也願意以低廉價格出租。

勞心力 在地業者也佩服

對於張智宇、蔡濟民的堅持與理念，在地業者忍不住佩服地說，美食街剛沒落時，也曾想全部租下重新招商賺錢，發現產權過於複雜而打了退堂鼓，「這2個年輕人沒錢賺，還願意花這麼多時間投入，毅力讓人很感動！」

在活化過程中，也因市長鄭文燦的認同，透過桃園市青年事務局推動參與式預算計畫，並協助整體商標設計、鐵門彩繪等，讓菱潭街興創基地更有一體性，活化計畫也更加完整。

「希望打造夢想的舞台！」張智宇說，他從小在龍潭長大，看著美食街發展、沒落，許多人都覺得很可惜，所以希望提供大家空間，用眾人都能負擔的租金，實現每個人的創業夢想，重新打造出能夠永續經營的美食街，成為龍潭的新亮點。

「廳下咖啡」店長朱澤宇原是餐車攤商，一直夢想能開咖啡店，但一般咖啡店的成本，動輒百萬元起跳，如今在菱潭街，僅需初期投入的裝潢成本和低廉租金，「在這裡，我圓了一個人生的夢！」

租金低 攤商開起咖啡店

目前菱潭街興創基地內，有文創小物、創意美食、咖啡、故事屋，還會不定期邀請特色業者或是藝術表演者進駐，希望成為地方的亮點空間，讓民眾假日有好去處，也讓想追夢者挑戰夢想。

(中國時報)