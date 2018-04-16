新故鄉願景》最佳拍檔 鄉親挺到底

2018年04月16日 04:10 中國時報 賴佑維 ／專題報導．攝影 ／專題報導．攝影

33歲的蔡濟民是鍾肇政文學生活園區專員，爺爺也曾做過龍潭代理鄉長；26歲的張智宇則是龍潭最大臉書社團、粉絲專頁「龍潭人」管理員。2人都熱愛龍潭，也因為把熱愛化為行動，一路走來獲得朋友支持，也讓菱潭街愈來愈茁壯。

「他們要做這個，我一定挺到底！」菱潭街興創基地「艸木間」業者曾子和，是「Do Tea作茶人家」飲料店老闆，一聽到張智宇、蔡濟民提出活化龍潭美食街的構想，二話不說決定支持到底，「我認識他們很多年，不但做事認真，更相信他們一定會努力，讓菱潭街重新活起來！」

蔡濟民說，雖然自己住在桃園區，但爺爺曾是龍潭鄉公所主任祕書，也當過代理鄉長，小時候就常常到龍潭，後來擔任鍾肇政文學生活園區專員，對龍潭愈是熟悉，就愈喜歡這個地方。張智宇則在高中時就加入「龍潭人」社團、粉絲專頁管理團隊，因認真、負責，也讓龍潭人社團成為地方網友不可或缺的溝通管道。

2人都喜歡交朋友，也都因為做事勤快、圓融，得到朋友圈的稱讚，每當舉辦活動，合作夥伴，甚至公部門，都因2人熱情、負責且待人真誠，朋友愈交愈多，目前菱潭街23個品牌商店，都是2人的「麻吉」，不少人說：「就是因為這2人做事值得信任，我才能鼓起勇氣開店，追求自己的夢想！」

「不過，一切都還是得按照規定來啦！」張智宇、蔡濟民笑說，要讓菱潭街永續經營下去，「公私分明」是必要的條件，就算是好友要來菱潭街開店，也必須經過審核，「因為這裡是大家圓夢的天堂，沒有特色、創意，好朋友也沒辦法過我們這一關啦！」

(中國時報)