新故鄉願景》在地品牌 融合社區特色

興創基地內的品牌「一人食堂」希望販售小分量的食材，進而減少浪費，讓喜歡菜的民眾也不用擔心冰箱總是爆滿。（賴佑維翻攝）

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中國時報
／專題報導．攝影

菱潭街興創基地已經小有所成，假日吸引不少遊客上門。除了穩定品牌發展外，興創基地也希望能成為遊客認識龍潭的窗口，更能讓年輕人到婆婆媽媽、叔叔爺爺，都能有表演的舞台。

菱潭街有20多個在地品牌進駐，每個都是獨一無二的店面。除此之外，興創基地也希望找到不同的藝術家、表演工作者到菱潭街，過去就曾和「一五一十當代藝術空間」合作，邀請法國藝術家Claude Boudeau到菱潭街表演行為藝術。書墨家藍仕豪也曾到菱潭街揮毫，並替民眾寫創意春聯，就連當紅藝人「小周慧敏」陳匡怡也曾私下造訪。

除了新型態表演，菱潭街的艸木間刈包店業者曾子和表示，初步規畫菱潭街能成為遊客認識龍潭的第1站，例如龍潭三和社區的和窯相當有特色，他目前正考慮讓店內杯子採用和窯的成品，或是多加利用中正社區的花布，讓菱潭街更有在地色彩。

曾子和表示，龍潭許多社區都有很棒的特色，若能邀請他們輪流到菱潭街擺攤，展現特色產品，菱潭街除了更具在地風格外，也能每周展現不同面貌，讓遊客每次來都很有新鮮感。

張智宇、蔡濟民說，菱潭街也嘗試朝社區合作方向前進，例如桃澗堡故事屋業者就是龍潭國小故事媽媽，曾在萬聖節時請來龍潭國小學生踩街，將來也能擴大模式，讓更多小學生做戶外教學體驗甚至演出，讓他們了解公眾參與的模式，也能有揮灑創意空間，遊客也更能了解龍潭的魅力。

(中國時報)

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