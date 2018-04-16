雙北月票 銷量不及預期一半

2018年04月16日 04:11 中國時報 陳燕珩 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

雙北公車、捷運「吃到飽」月票今天上路，不過，原預估可賣出23萬張，但截至15日只售出10.5萬張，銷售量不如預期。台北市長柯文哲緩頰，很多民眾要等啟用當天才會買，預購有這種成績「很厲害了!」北市交通局則說，大台北地區約有20萬人每月用悠遊卡通勤超過1200元，推測不少潛在使用者還沒購買，會加強推廣。

捷運公車 1280元搭到飽

雙北市推出1280元定期票，30天內可無限次搭乘捷運和公車，還可享台北市YouBike前30分鐘免費，也就是說，只要每天通勤超過42元，購買月票就划算。不過，雖然不少民眾趕在14、15日的周末購買月票，但截至15日銷售量仍然僅有10萬5460張，不到預期數量的一半。

雖然銷售量不如預期，但柯文哲老神在在。他昨天受訪時說，要是他是消費者，也不會現在買，一定是要用的第一天才買，所以預購有這種成績已經很厲害了，他認為購買數量會繼續增加。

交通局運管科長王湮筑進一步說明，大台北有20萬人每月刷悠遊卡搭車超過1200元，加上可能吸引開車、機車族轉搭，原預估每月可賣出23.6萬張，如今銷售不如預期，顯見許多民眾仍在觀望，或尚未仔細試算每月車費，沒意識到購買月票更划算，這2個月會多多宣導。

潛在使用者仍在觀望

台北捷運公司也提醒，定期票只在各捷運站點販售，購買時原票卡餘額也可算入，例如悠遊卡原有餘額500元，只需再付780元。首次啟用時，持票卡嗶過捷運、公車感應區，隨即開始計算30天，不過票卡無法在YouBike站點啟用。定期票購買後30天內須啟用，否則將失效，須辦理退費後重新購買，並付手續費20元。

為了方便通勤族「無縫接軌」，定期票啟用21天後，可到捷運站詢問處續購下月額度；若不再使用，票卡則會恢復捷運、公車和YouBike原本計價方式。若啟用後想退票，則需到各捷運站點辦理，除扣手續費20元，還會依使用天數比例扣款，計算方式為首日180元，第2天起每天130元，餘額會退費到悠遊卡電子錢包，不會退還現金。因此換算下來，若啟用超過10天才退票，將會「無餘額」可退費。

(中國時報)