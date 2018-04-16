強制轉診 應全台一致施行

台大生醫園區分院建設進度超前，預計在2020年可投入營運，解決竹竹苗無大型醫院的困境。（本報資料照片）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

面對大新竹地區醫療資源持續進駐，本會期立法院衛環委員會決議新竹縣新設醫院施行強制轉診，要求健保署、衛福部1個月內提出研擬結果，此決議傳出，引起地方反彈，認為恐衝擊當地民眾就醫權，立委林為洲也表示反對，認為分級醫療須更有效率的做法。

民代建議調整掛號費

大新竹地區醫療長期資源不均，竹市、竹北與竹東才有馬偕、台大分院、台北榮總分院等中大型醫院，山區居民僅能就近找當地衛生所，或是巡迴醫療上山時才有就診機會，橫山鄉甚至去年底才有唯一一間診所開幕。

針對衛環決議強制轉診一事，讓大新竹地區將可能成為國內首個要求強制轉診的地區，導致民眾必須「一病兩看」，立委林為洲對此表示反對。

林為洲也指出，除非全台一致施行，或讓各縣市醫學中心也比照辦理，否則此案一推動，限制了民眾的就醫權利，更讓新竹地區民眾成了二等公民，這是很不公平。

「分級可以更有效率！」林為洲指出，調整掛號費是一個辦法，切莫硬性規定。另外，他也認為新竹地區醫療有城鄉差距，希望推動強制轉診前能多聽聽地方的聲音。

雙向轉診借鏡美日

不過新竹縣醫師公會理事長呂紹達強調，衛環決議主要是在分級醫療、雙向轉診的基礎下，請健保署、衛福部研擬適切的做法，讓大醫院營運之前，把制度建立好。

呂紹達解釋，因中國醫藥大學新竹附設醫院與台大生醫園區分院即將進駐，預計將各增加700個床位，將大幅提高新竹醫療水平，在不浪費醫療資源的前提下，雙向轉診是有必要的，這也是健保法第43條提到的宗旨。他強調，先進國家如美、日，甚至菲律賓也都是採此一作法。

不過有地方人士抨擊，在醫療資源不均的情況下，若真施行強制轉診，在無配套及無全台一體適用之下，新竹地區民眾可跨縣市尋找不受限制的大型醫院就診，恐無法達到衛環委員理想的效果，可行性仍待評估。

(中國時報)

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