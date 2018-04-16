民進黨參選人掃街 找大咖助陣

台中市長林佳龍（左起）陪同爭取中西區議員提名的陳俞融掃街。

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中國時報
／台中報導
立法院副院長蔡其昌（中）、立委鄭運鵬（右）陪同爭取霧峰、大里區議員提名的林德宇（左）掃街。（林欣儀攝）

民進黨台中市議員初選今日展開，把握最後衝刺，參選者15日紛紛打出「母雞帶小雞」戰略，爭取中西區議員提名的江肇國、黃守達、陳俞融，及角逐霧峰、大里區提名的林德宇、謝賢，分邀立委陳其邁、管碧玲及立法院副院長蔡其昌、台中市長林佳龍等陪同掃街，為選情加溫。

民進黨初選前最後周末，謝賢一早在管碧玲陪同下以車隊掃街，下午由陳其邁陪伴爭取民調支持，獲得許多民眾熱情回應。管碧玲、陳其邁讚許謝賢是不可多得的財經人才。

母雞帶小雞 拚場面

蔡其昌首度陪新人掃街，他先到大里陪同林德宇以車隊拜票，呼籲民調唯一支持。接著轉往中西區陪黃守達掃街，而把握初選前最後衝刺，黃守達也邀立委黃國書、鄭運鵬等力挺，盼提振聲勢。

蔡其昌指出，擔任立法院副院長後的「遊行處女秀」獻給黃守達與林德宇，因他們和自己一樣都是從助理做起，憑藉努力與專業服務社會、參與政治。

新制舊人哭 紛告急

爭取提名的現任議員江肇國則有陳其邁力挺，鎖定熱鬧的向上市場拜票。陳其邁指出，黨中央今年新增新人初選加權20％規定，導致「新人笑、舊人哭」，其他縣市有不少優秀現任者都因此落馬，呼籲鄉親搶救江肇國。

蔡其昌則指出，民進黨的傳統就是希望讓新人有更多機會，比較資深的服務久、知名度高，相對讓一些也在可接受範圍，但新人若民調低、加權後也還是低，制度設計是要鼓勵新人。

林佳龍下午陪同陳俞融車隊掃街，他特別讚許陳俞融外語能力好且具有國際視野，強調中西區要振興，就需要這樣的「國際觀光大使」。

(中國時報)

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