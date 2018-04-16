4月雪來了 嘉義桐花開6成

2018年04月16日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市圓林仔社區的油桐花已綻放6成，有不少遊客慕名而來，與雪白桐花合影，留下浪漫回憶。

邁入桐花季，全台飄起4月雪！嘉義市率全台之先，15日結合圓林仔社區舉辦客家桐花祭活動，宣告桐花季正式起跑，還廣邀各地民眾來嘉賞桐輕旅行。圓林仔生態藝術發展協會理事長紀盈成指今年花況是近2年最佳，圓林仔內大小500株桐花已綻放6成，雪白花瓣隨風搖曳、飄落，十分浪漫。

嘉義市後庄里圓林仔社區是知名賞桐景點，在社區自力栽植油桐花樹，整理環境打造「幸福山丘」下，每年桐花季都吸引眾多遊客前來賞花，營造雪白幸福記憶；加上市府民政處導入客家委員會資源，自2015年和社區共同舉辦桐花祭，更讓圓林仔知名度大增，去年1個月花期約吸引4萬人次遊客造訪。

雨量少 花況特別好

民政處自治行政科長涂純綺表示，圓林仔桐花是台灣最南端的桐花群，比起前2年受風災折損花枝影響，花況稀疏僅2、3成，今年因少雨花況特別好，在1個月的花期內，社區開放桐花樹園區，讓民眾免費欣賞萬蕊齊放的美景，市府也配合在21、22日舉辦市集，並提供接駁服務。

去年吸4萬人次造訪

紀盈成說，圓林仔社區占地約100甲，多數是私人土地，但在社區一致的共識下，大家提供自家土地，以原相原貌不破壞地形景觀方式種植桐花樹，除目前已有500株油桐花，另社區又成功復育100多株樹苗，將陸續栽植種下。

昨天的「2018來嘉賞桐花」活動在圓林仔幸福山丘登場，市長涂醒哲、前市長黃敏惠及多位市議員、地方人士都到場；涂醒哲說，每年4月圓林仔社區迎來繽紛似雪的桐花季，加上市府主辦的桐花季已進入第4年，嘉義桐花在圓林仔已成功打出口碑，歡迎各地遊客來趟賞花輕旅行。

(中國時報)