染毒入監 8成好奇心誤事

謝姓男子（左）與施姓朋友在房內遭查獲毒品。（曹明正翻攝）

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中國時報
／高雄報導

毒品有多泛濫？高巿府毒品防制局根據入監輔導資料分析，有高達8成染毒人口，是因為好奇、無聊，甚至對未來沒期待就接觸，警方日前甚至還抓到毒販與人談判時，拿出毒品供人取用，就像遞香菸、檳榔，絲毫都不避諱。

深受同儕壓力影響

新興警分局日前接獲女子報案，指她與朋友有財務糾紛，上門談判時，未料在場謝姓男子竟遞安非他命請她，她本來不想碰，謝男竟與楊姓女友不斷敲邊鼓，還說「大家都在吸」，她迫於壓力，在現場吸了幾口。

女子回家後愈想愈不對勁，報案後，警方13日帶隊到謝男三多路住處破門，逮捕24歲有毒品前科謝男、20歲楊女，以及謝男21歲施姓朋友，3人當時共處一室，混亂房內在桌上發現安毒3包、K毒2包與印有惡魔圖案毒咖啡7包。

謝男落網辯稱，他沒引誘女子吸毒，是對方自己要試的，臉蛋清秀、身材姣好的楊女則說，她本來不會吸毒，1年多前認識謝男，交往後曾於去年底因好奇而嘗試。警方發現毒咖啡就打上DIABLO惡魔圖案，顯得格外諷刺。

嚴重影響大腦神經

毒防局從入監輔導資料曾分析發現，第1次施用毒品，有81.96％是出於好奇、無聊或對未來無期待，有17.88％是因環境中的壓力。而近年來新興毒品仿食品化，毒品不僅做得像糖果、咖啡、果凍，甚至連梅子粉、郵票都可摻毒。

另據高雄市藥物濫用資料，青少年易接觸毒品原因，以抽菸、交友複雜與出入不良場所居多，而染毒成癮將嚴重影響大腦神經，就像慢性病人，4月起毒防局反毒種子將有80場次前進社區宣導識毒，並向毒品說「不」。

(中國時報)

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