200人西式外燴 北市府要審菜單

2018年04月16日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

聚餐吃到一半跑廁所？許多公司行號或民眾聚餐喜歡訂外燴Buffet吃到飽，北市衛生局15日宣布，即日起承攬200份以上西式buffet的外燴業者，事前均須提供菜單給市府報備。目前共列管趴趴走美食工坊、晶華酒店等48家業者，希望藉由向上溯源，降低食品中毒發生率。

繼2016年首創中式外燴報備機制後，台北市衛生局表示，去年皆無再發生食物中毒案件，因此今年再推西式Buffet查核機制，業者須於3天前提供菜色、供應數量、人員名單等，違者第一次開單勸導，再犯者依據《台北市食品安全自治條例》處10萬元以下罰緩。

衛生局食品藥物管理科長王明理進一步說明，西式Buffet以壽司、蛋糕、沙拉等輕食為主，方便美味，近年成為民眾聚餐、喜宴新興選擇，但因餐點為事前製作，運送過程和用餐時間常延遲，加上不少業者以客製化、網路訂單為主，常常導致品質難以掌握。

至於新制上路後人力配置問題，王明理說，以往食安事件爆發，後續稽查曠日廢時，若事前預防工作做得好，也能減少人力資源，未來將推行自主檢驗機制。

趴趴走美食工坊總經理張鑑弘則表示，對於不是專門從事外燴的業者，起初難免覺得麻煩，但消費者對於食安越來越重視，公部門加入認證，對於業者是加分效果！

(中國時報)