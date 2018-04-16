燒王船 添載品逾萬份破紀錄

安定蘇厝第一代天府真護宮南瀛王船祭15日上午舉行燒王船大典。（莊曜聰攝）

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中國時報
╱台南報導

台南安定區蘇厝第一代天府真護宮「南瀛王船祭」，15日舉行壓軸的「送王」燒王船祭典，一早現場就湧入大批信徒恭送遊王公，熊熊大火中，期盼能為地方帶走厄運祈求平安。今年隨王船火化的添載品數量逾萬份，也打破廟方紀錄。圓醮落幕後，22日將接力登場的是同部落的蘇厝長興宮瘟王祭。

今年4到6月台南市的廟會科儀不少，市府日前還舉辦「2018台南香科年」行銷，包括被譽為「台灣第一香」的國定民俗西港香、祀典大天后宮的府城迓媽祖、蘇厝長興宮瘟王祭、學甲慈濟宮上白礁、安平開台天后宮迎媽祖上香山、鹿耳門聖母廟土城香、麻豆代天府麻豆香等，昨日的蘇厝真護宮王船祭則是首個登場的活動。

真護宮主委陳榮川表示，3年1科的南瀛王船祭距今已有約146年歷史，經台南市政府列入市定民俗類文化資產。陳榮川說，今年的王船命名為「南瀛號」，船長約36台尺，寬約12.2台尺，4月5日起從曾文溪畔取水請王、柳營代天院尋根謁祖、王船出巡遶境等科儀，一直到燒王船後，醮典儀式才算完成。

燒王船從昨日上午8時開始，執事人員將鑑醮王爺、媽祖金身、王馬、神將、水手和航行的用品逐一搬上王船，並堆上信徒認捐的添載品，於9時50分點火，30分鐘內火勢就包圍王船，象徵遊王公出巡天河，信眾紛紛合手祈福，包括立法院長蘇嘉全、台南市代理市長李孟諺、立委黃偉哲等人都出席這場醮典。

(中國時報)

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