新北潑水節 藍營4巨頭參一腳

2018年04月16日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

「2018新北市潑水節」15日在新北市中和區華新街登場，前總統馬英九、前副總統吳敦義、前國民黨主席洪秀柱、新北市長朱立倫難得同台，4人一起到潑水區接受民眾「洗禮」，馬英九穿著泳裝笑稱「做好游日月潭3000公尺準備，放馬來！誰怕誰！」

儀式開始後，馬英九、吳敦義、洪秀柱、朱立倫與前立委張慶忠、市議員邱烽堯、陳錦錠、羅文崇、市議員參選人金瑞龍、中和區長柯慶忠等，一起上台與高僧一起進行灑淨儀式，為民眾祈福。

馬英九說，抵達前就有人提醒，水會從四面八方潑過來，所以做好游日月潭3000公尺的準備，早上已游1000公尺，等等還要再走100公尺，「放馬來吧！誰怕誰！」潑水節是東南亞國家重要的習俗，利用潑水掃除過去一年不愉快，面對新的美好的一年。

朱立倫表示，2017年新北市榮獲「全球節慶活動城市獎」，成為全台第一，與費城、雪梨等國際城市並列的國際節慶活動大城，作為擁有最多新住民人口數的新北市，透過潑水節活動，融合多元文化、讓市民認識泰緬新年，同時紓解新住民思鄉情懷，是新北市政府致力發展的目標。

值得一提的是，今年首度打造歡樂泡泡趴，以兒時童趣 「泡泡」作為主題，滿天飛舞的泡泡，為現場營造出療癒幸福感，造成萬人齊聚華新街玩泡泡的奇景，行經華新街的民眾幾乎無法全「乾」而退。

另外，更邀請緬甸、泰國等各國團體，輪番表演屬於東南亞傳統舞蹈魅力，為讓民眾感受緬泰新年，主辦單位特別推出活動限定文創品「緬甸大金塔紅包袋」及免費南洋美食供民眾品嚐，希望在台的新住民能在異鄉重溫故鄉味。

(中國時報)