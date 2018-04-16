桃市公幼 新學年採3階段招生

全桃園約只有不到2成幼童能念公立或非營利幼兒園，教育局祭出「3階段招生」，圖為非營利幼兒園引進京劇讓幼兒學習。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

公立幼兒園每到招生季常「搶破頭」，全桃園約只有不到2成幼童能念公立或非營利幼兒園，桃園市府教育局祭出「3階段招生」，年紀由大到小，以4歲弱勢和5歲一般生優先，年齡依序遞減，5月9日開始報名，呼籲符合優先入園資格者，一定要在首階段報名。

桃園3至6歲的學齡前幼童約有9萬餘人，近年積極增設公立幼兒園及非營利幼兒園，光是今年就增加50班、1459個名額，總名額成長到1萬5062人，但對比之下仍杯水車薪，教育局因此祭出3階段報名措施。

教育局指出，公立及非營利幼兒園招生對象為滿3足歲、到入小學學齡前的幼兒（2012年9月2日至2015年9月1日出生）且設籍於幼兒園所在行政區者，首階段5月9日至10日，以「4歲且符合優先入園資格」為先、「5足歲一般幼兒」次之，第2階段5月16日至17日開放給4歲一般幼童，最後5月23日至24日才讓3歲幼兒登記，登記後仍有名額才會開放下一階段，任一階段爆滿都將採電腦抽籤決定。

符合優先入園資格除了身障、低收、原民、特殊境遇幼兒之外，家有3胎以上的4歲童、父或母非本國籍的5歲童，也都納入優先入園對象。教育局指出，公立幼兒園每月2500至3500元不等，平日課後留園最晚可至18點。非營利幼兒園介於公幼和私幼之間、每月約5000元，平日可到19點、且寒暑假照常收托，民眾可上「桃園市公立及非營利幼兒園招生網站」查詢。

(中國時報)

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