台灣鯛料理賽 行銷創意美味

社會組台灣鯛料理第1名的「新烹白玉襯美菲」，創意十足。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

「雲林台灣鯛美食烹飪達人料理比賽」，15日在口湖鄉「台灣鯛生態創意園區」登場，以雲林台灣鯛與黑蒜頭做為主要食材，推出20道特色料理，藉由產、官、學共同合作，全方位行銷雲林優質農漁特產。

台灣鯛每年外銷市場達1、20億元，是台灣第1大養殖魚類。「口湖漁類生產合作社」斥資2000餘萬元打造「台灣鯛生態創意園區」，15日舉辦「雲林台灣鯛美食烹飪達人料理比賽」，共有來自全台10支隊伍進入最後決賽。

主辦單位表示，此次比賽是國內首創台灣鯛料理大賽，經東海大學食品科學系助理教授邱致穎等學者專家初選後，遴選「社會組」及「學校組」各5組進入決賽，參賽者包括5星飯店主廚、科技大學餐旅系與高職餐飲科學生。

決賽主題為「在地黑金蒜，鯛魚好美味」，限定以雲林地區養殖台灣鯛與在地好食材黑蒜做為烹調主要食材，參賽者需在120分鐘內製作「鯛魚主食」、「黑蒜主食」各1道，由評審團選出前3名。

比賽最後由「職魂膳魔師」隊的「新烹白玉襯美菲」、「黑袍加身綿芋鴨」，以及「夢想」隊的「鯛出新滋味」、「黑蒜海陸雙拼」，分別拿下社會組與學生組第1名。

「台灣鯛生態創意園區」負責人王益豐說，台灣鯛經過改良，外銷歐盟、日、韓，產業極有前景，但業者須不斷創新才不會被淘汰。此次比賽的20道創意料理，日後將在園區陸續推出，讓雲林台灣鯛與黑蒜頭更廣為人知。

(中國時報)

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