佳冬魚塭民宿 街頭藝人聚集

2018年04月16日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

人人講到佳冬，就會想到淹水，但佳冬媳婦羅玟玲顛覆大家想像，她花5年時間打造漁村主題民宿，並將在這鄉內唯一間也是第一間的合法民宿內，聚集街頭藝人餘音繞樑整片魚塭，她想告訴大家，經八八風災肆虐的佳冬，將展現浩劫重生後的強大生命力。

羅玟玲是高雄小港人，因愛上佳冬郎陳文銘，不惜遠嫁他鄉還從幼教老師轉行當養殖戶，但因生活習慣差異大，起初無法認同夫家的所在地，搬到潮州住，直到八八風災肆虐佳冬之後，見到大家不計較地幫助，才體悟到自己的不對，決定要與夫回到佳冬相互扶持。

「面臨危機時，一定要有所改變、突破」然而，羅玟玲回到佳冬後，並不是乖乖地繼續餵魚、賣魚，她說，天災讓她體會到極端天氣的可怕，所以堅持養殖業一定要轉型，因此參加百大青農甄選、到海外觀摩上課，過程中她發現六級產業化的效益，堅信佳冬也能做得到。

2013年，她踏出築夢的第一步，在魚塭旁開始整地綠美化，她想像若有一棟經過設計的房子坐落在一大片魚塭中央，那該是多美的景象，此外，再加上音樂演奏，那只有享受二字可以形容，而5年後她的夢想成真了。

羅玟玲說，她熱愛音樂到去考街頭藝人執照，但卻發現屏東對街頭藝人並非很「友善」，所以她盼民宿能發揮到最大價值，不只有商業行為更是分享平台。

(中國時報)