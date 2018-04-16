水面當馬路 駕駛墜海幸運逃生

2018年04月16日 04:11 中國時報 張穎齊 ／基隆報導 ／基隆報導

基隆港14日晚間8時許，1名70歲蘇姓保全人員正要開車前往港區值晚班，但卻因天色昏暗加上海面反光，誤以為海面也是路面，不慎連人帶車掉入海中。蘇翁墜海後，由於曾經擔任過兩棲蛙人，當下臨危不亂，自行游上岸，海巡隊獲報後也趕忙到場，並將車輛吊上岸，蘇翁則身體正常，不需送醫。

基隆海巡隊表示，14日晚間8時5分，岸邊的巡守人員正在執勤時，發現1輛汽車突然從東17碼頭衝往海裡，於是緊急通報隊部，請求派員救援。

「有沒有人？」海巡人員對著海面呼喊，蘇翁突然從車旁冒出水面回應「有人！我從車上脫困了！」海巡人員便拋出救生圈，蘇翁則抓住救生圈，自行游上岸，且意識清楚、身體正常，同時向海巡人員表示不用送醫。

「以為是路面！」蘇翁表示，他是港區內的保全人員，因為要輪值晚班，所以從基隆港務警察總隊的哨口進入後，打算把車停在東17碼頭堤防旁，但卻因為天色昏暗加上海面反光，一時眼花，不小心將海面看成路面，提早左轉開到海裡，等到發現時，煞車也來不及。

蘇翁還說，幸好他年輕當兵時是兩棲蛙人部隊，憑著以前的訓練經驗，才能不慌不忙地做出反應，將車門撐開後脫困，所幸在海巡隊的幫助下，救了他一命。

蘇翁酒測值為0。另，東17碼頭是馬祖航線貨輪靠泊碼頭，常有貨輪進出，海巡隊因為擔心沉沒的車輛恐怕會引發航安的疑慮，遂通知基隆港務分公司，派出吊車將蘇翁的車輛吊到碼頭邊。

(中國時報)