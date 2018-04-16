國民黨苗市長初選 邱鎮軍勝出

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中國時報
／苗栗報導

為了爭取下屆苗栗市長寶座，國民黨有苗栗縣議員邱鎮軍、禹耀東及苗栗市代會主席賴桂煖3人力爭。15日下午公布結果，邱鎮軍以41.046％擊敗禹耀東29.598％、賴桂煖29.356％，將代表國民黨角逐下屆苗栗市長的寶座。落敗的禹耀東、賴桂煖則感謝大家的支持，會持續努力勤走基層。

今年國民黨苗栗市長初選，出現三強鼎立的局勢，也被外界認為是「史上最激烈」的初選。即便經過地方協調，但3人皆不肯退讓，都力拚民調「唯一支持」不僅看板、布條高掛，宣傳車、傳單都上街頭期盼能拉攏市民的心。

邱鎮軍說，當前最主要的任務，還是要把縣政工作做好，把政績呈現給苗栗縣民，距離大選還有段時間，未來也會展開請益之旅，拜會禹耀東和賴桂煖聆聽他們對市政的看法，一同讓苗栗市更加繁榮昌盛。他也強調，未來將會遵照縣黨部的配合，扛起苗栗縣長輔選的重責大任，期盼苗栗會有「好的改變」。

落敗的禹耀東則表示以後不會再競選行政首長，會回歸議員的身分繼續勤走基層，替苗栗縣民謀福利。賴桂煖看到民調結果，快步離開會場，低調回應：「感謝大家的支持，我想休息一下。」

國民黨苗栗縣黨部主委林祥川表示，黨內初選民調，秉持公平、公正、公開原則，接下來會依照民調結果提名邱鎮軍，整合基層的力量。林祥川強調，邱鎮軍的出線對縣長選情有加分的效果，會持續進行溝通期待創造更大的團結。

(中國時報)

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