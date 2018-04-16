按摩不付錢還搶劫 2小時就逮

2018年04月16日 04:11 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

彰化縣26歲黃姓男子到台南謀職不利，僅靠打零工維生，15日凌晨前往仁德區一間按摩養生館消費，服務結束後到櫃檯結帳時，從包包中掏出的不是皮夾，而是把銳利的水果刀，不但沒付錢，還搶了店家1000元，隨即騎乘機車逃逸無蹤。警方循線追查，2個小時後就將人逮捕。

歸仁警方調查，26歲黃男有竊盜、贓物罪等前科，老家在彰化，2年前到台南找工作，在永康租屋，但是求職不順遂，多半以打零工維生，過著有一餐沒一餐的生活，近期花光身上存款後已居無定所，沒事就騎著機車趴趴走。

15日凌晨黃男騎著機車在路上遊蕩，2時許經過仁德太子路一處按摩養生館時，發現凌晨人少，先進店內表示要消費，小姐見生意上門熱情招待，想不到卻是迎來惡客；黃男享受完1小時的服務後，一下樓就掏出預藏水果刀抵住小姐脖子要錢，嚇得對方花容失色，但沒想到店內生意清淡，打開抽屜只有1000元，黃男拿了奪門就跑。

店家報警後，警方立即成立專案小組採證並調閱監視器追查，根據車牌號碼找出黃男涉有重嫌，兵分多路到對方經常出沒處找尋，案發2小時後在永康永大路一處網咖找到黃男。他見員警找上門來，只能束手就擒坦承犯案，並供稱是生活不繼才鋌而走險，搶來的錢用來加油、吃飯跟網咖包台，僅剩500元，訊後依強盜罪嫌送辦。

(中國時報)