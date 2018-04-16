荖葉不包檳榔 打果汁變冰棒

「為什麼荖葉只能當檳榔的配角，不能自己當主角呢？」台東產量佔全台9成的荖葉，一直以來僅用在包檳榔使用，不過荖葉農洪俊彬與從事冰品批發的兒子洪振偉，聯手開發出荖葉冰棒。（黃力勉攝）

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中國時報
／台東報導

「為什麼荖葉只能當檳榔的配角，不能自己當主角呢？」台東產量佔全台9成的荖葉，一直以來僅用在包檳榔使用，不過荖葉農洪俊彬與從事冰品批發的兒子洪振偉，聯手開發出荖葉冰棒。洪俊彬表示，荖葉價格波動大，研發冰品讓荖葉有新出路。

台東在前年尼伯特風災造成荖葉產業重創後，農政單位鼓勵農民轉作，讓荖葉種植面積從1400公頃降到1000公頃以下，在荖葉歉收的情況下，每台斤甚至飆破千元，不過在進口荖葉及復耕荖葉開始量產夾擊下，近來每台斤僅130元左右，價差將近10倍。

洪俊彬指出，荖葉在3至6月間，因為檳榔價格高、荖葉產量大，因此價格普遍低迷，農民常常入不敷出，而且荖葉長期僅是檳榔的配角，為了協助農民走出一條路，因此才會想研發荖葉的副產品。

洪俊彬與洪振偉討論後，結合雙方所長開始開發荖葉冰棒。冰棒以荖葉打成汁，過濾後調味等，低溫冷凍後就能完成，目前冰棒有分原味、牛奶、蜂蜜共3種口味。

由於荖葉味道辛辣，香氣強烈，因此加入比例須謹慎拿捏，加多味道太過濃烈，加少又少了香氣，而一般民眾試吃後，普遍對於牛奶口味比較喜愛。

台東農改場指出，文獻記載荖葉有健胃、祛痰、鎮痛等功效，屬於藥用植物，但長期佐檳榔食用，讓民眾對荖葉也有不好的刻板印象。

洪俊彬說，從年輕一代可以觀察到吃檳榔人口逐漸減少，轉而喝手搖飲料，荖葉遲早將面臨轉型壓力，透過開發成冰棒，讓荖葉有更多不同的想像。

(中國時報)

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