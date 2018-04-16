脊損友射箭 保健兼社交

2018年04月16日 04:11 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣政府為強化脊髓損傷者體能及促進身心智健全發展，連續6年舉辦「身心障礙射箭運動」，15日在嘉義縣立田徑場，邀請全台7縣市身心障礙脊損傷友共襄盛舉，藉以提升身障者射箭技術，同時培育優秀選手。

承辦單位嘉義縣脊髓損傷者協會表示，脊髓損傷者多為偶發意外，造成下半身癱瘓，因此保健上半身顯得更加重要。但礙於脊損者能從事的運動有限，除了常見的籃球、保齡球與桌球等項目，射箭也有助於訓練肺活量，於是理事長張榮富4年前請友人義務指導協會成員，逐步帶領他們進入射箭領域。

張榮富不諱言，射箭運動是種「貴族運動」，連最便宜的一支箭也要200元，更別說比賽用弓動輒上萬元，加上訓練場地不易尋找，不少脊損單位因而望之怯步。

儘管如此，他仍以鼓勵脊損者走出戶外、適量運動為優先考量，四處奔走找資源。協會成員也很爭氣，從原本射程不到50公尺，至今70公尺已不成問題，甚至曾獲全國身心障礙者技能競賽第6名，射箭技術與水準逐漸提升。

多以保齡球運動為主的南投縣脊隨損傷者協會，這次也應邀參加射箭競賽，成員雖皆無經驗，但樂於嘗試；來自雲林的胡小姐和先生2人都為脊損者，抱持開放心態，把握機會到戶外多走動、結交新朋友。

嘉縣副縣長吳芳銘表示，嘉縣內身心障礙者占總人口7.5％，約有3萬8110人，希望透過此次活動，促進各單位的感情交流，也藉由運動達到身心健康，擴展人際關係及建立樂觀進取的人生觀。

(中國時報)