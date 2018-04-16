興達港動土 離岸風電邁大步

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中國時報
／高雄報導

為推動離岸風電機組國造，經濟部遴選鋼業龍頭中鋼進駐高雄興達港建置風機水下基礎結構生產線，推動海事工程產業扎根，形成風電產業供應鏈聚落，15日廠房動土，預估年產50至60座套筒式水下基礎，支撐直到2025年離岸風電裝置容量可順利躍升至5.5GW目標。

動土典禮上，經濟部長沈榮津致詞提到，為拚5.5GW，估計至少需700台風機，因此擘劃興達港27.51公頃成海洋科技產業創新專區，全力投入發展離岸風電水下基礎結構和海事工程產業。

中鋼預備投資34.21億元建造產線廠房、重件碼頭和辦公大樓，預計108年底完工，董事長翁朝棟指出，風機在海外建置成本高、不易長途運輸，風電產業非常適合成為本土產業，而水下基礎用鋼量大，將來中鋼投入離岸風電水下基礎，也有利於拓銷中鋼高品質鋼材。

翁朝棟說，水下基礎結構是離岸風電產業第1個動工的產線，目前已與西班牙NERVION公司簽署技術轉移，並將與11家廠商進行產業鏈結盟，其中7家為高雄在地業者，培訓風機焊接專才，協助升級轉型，帶動風電產業生根發展。

高雄市長陳菊表示，高雄具備海事工程、造船及鋼鐵等產業優勢，市府將全力參與海洋科技產業和創新，共同推動離岸風電產業發展，形成綠能科技廊帶。

(中國時報)

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