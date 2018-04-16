連夜搶修 蘇花恢復全線通行

2018年04月16日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

蘇花暴雨路崩！14日下午因山區下起暴雨，造成台9線蘇花公路162至171K和仁路段沿線落石坍方，109人受困仁清隧道等地超過4小時，入夜才全數撤離。不過，原定15日上午10才能全線通車，因正逢行政院長賴清德到花蓮旅行，公路總局長陳彥伯親自到場坐鎮指揮，漏夜搶修，最後較預計時間提前3小時全線通車。

14日午後花蓮地區下起瞬間大雨，蘇花公路崇德至和仁路段，時雨量最高破110毫米，造成162至171K有7處坍方、泥流，更導致26部車輛進退不得，卡在隧道與附近路段。有車主看到落石掉在眼前，差點嚇破膽，還有民眾聞訊在臉書求救「孩子的爸在裡頭！」

公路總局組成緊急應變小組，調度大型機具到場搶修，當地監工站長第一時間徒步攀越坍方抵達現場，勘查災情、安撫受困民眾，就連公路總局長陳彥伯也火速趕往四工處應變中心，再前往現場坐鎮指揮搶災作業。

陳彥伯指揮機具搶修，連夜將受困5個多小時的民眾疏散撤離完畢，共清出1萬7000多立方米土方，15日一早7時全線通車，較預定時間提早3小時。南澳段長陳文昌說，蘇花公路是聯絡宜蘭、花蓮的交通命脈，不只影響觀光、還有貨運運輸；是否因賴揆人在花蓮，搶通時間更快速?他澄清，平時公路總局就很常視察、關心路況。

陳文昌也表示，還好15日凌晨沒再下雨、坍方，才能讓進度超前。他指出，蘇花公路崩塌最劇烈的蘇澳至東澳路段，該路段今年初蘇花改通車後，落石影響情形已大幅改善，這次崩塌的路段，預計明年底和中至大清水段改善工程完工，就能一舉解決坍方問題。

(中國時報)