深夜遇狼 男友即刻救援

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中國時報
／台南報導

台南市安南區吳姓女子14日跑到男友家玩，15日凌晨近3時獨自走出家門外50公尺處的鹽水溪堤頂道路上抽菸散心，遇上自稱越南移工的陌生男子攀談，對方更大膽地伸狼爪摸臀、擁抱。吳女故作鎮定以手機聊天軟體通知男友，男友及時趕到才嚇跑對方。事後，吳女緊張過度一度喘不過氣，2人連夜報警，警方正追查色狼下落。

23歲吳女趁假日到安南區陪伴男友，住處附近有鹽水溪河堤道路，吳女15日凌晨近3時因睡不著，告知男友後，自行步行到離住處50公尺外的堤頂道路散心、抽菸。

不料，堤防上突然出現一名男子，見深夜有女子落單，立刻上前攀談，表明自己是越南移工，來台灣工作，吳女不以為意，一面滑手機，一面與對方聊天。

然而該男子越聊越大膽，竟口出「想打炮」、「讓我疼妳」等話；吳女意識到不對勁時，對方已經靠近吳女並且環抱、摸臀。

吳女擔心對方身上藏有武器，一面不動聲色，一面以手機通訊軟體打字向男友求救。幸好離住處不遠，男友立刻趕到，陌生男子見狀拔腿就逃。

雖未遭性侵，但吳女已因緊張過度，出現呼吸困難症狀，並在男友懷裡放聲大哭，隨後2人一起向附近派出所報案。

色狼逃走，吳女擔心又有人受害，在網路上寫下遭猥褻過程，並附上性騷擾的報案三聯單，呼籲夜歸女子小心。

警方調閱影像資料，初步發現嫌犯逃逸的影像，正針對轄區外籍移工資料清查中。

(中國時報)

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