大陸台海軍演只是前菜

2018年04月16日 04:11 中國時報 邵宗海

當北京正式宣布：解放軍準備4月18日在台灣海峽實施實彈射擊的軍事演習，一向在立場上是屬鷹派的《環球時報》13日於社評中揭露：「這次軍演用意，就是對台獨活動猖獗發出警告，更是對賴清德觸碰一個中國底線的回應。」

起初，外界覺得這只是媒體的特別反應而已。直至國台辦發言人馬曉光同一天再以書面回應表示：針對418軍演，「我們已多次表明堅決反對『台獨』的嚴正立場，我願再次強調，我們有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，挫敗任何形式的『台獨』分裂圖謀和行徑，捍衛國家主權和領土完整。」

這時外界才開始嚴肅的感覺到這可能不再只是鷹派媒體的叫囂而已，而是整個涉台決策開始有了轉圜的跡象，對於台灣當局已有準備往「台獨」傾斜的走向提出可能會有「武統」後續的動作，而「軍演」只是剛端上桌的小菜而已。

為什麼會有這樣的結論出現，下面的分析可以發現有這樣的「轉折」現象：

第一，國台辦發言人馬曉光早在4月11日的例行記者會上，回答了記者有關賴清德台獨言論的問題，表達了北京的涉台立場。馬曉光當時回答說：賴清德的「台獨」言論，以及任何對這種言論的支援和縱容，都是十分危險的。但回答中並沒提及北京是否對目前島內已經有蔓延現象的「台獨」主張有任何遏制的動作。

所以僅只2天的差距，馬曉光的說法卻有了強烈要「捍衛國家主權和領土完整」的語氣，並且十分強調本身有「足夠的能力，挫敗任何形式的『台獨』分裂圖謀和行徑」，這當然意味著北京高層覺得應以更明確及堅定的立場表達，才會讓馬曉光二度站上台前，說出涉台決策可能用武挫獨的決心。另外，不能疏忽的是，官方的發言絕對會比媒體的說法更具權威及公信力。

第二，北京已把賴的「台獨論」與蔡的「現狀論」併同處理。蔡英文曾表示，在賴清德個人意見及整個執政團隊的兩岸基調之間，「基本上，還是以我們執政團隊的這個兩岸基本態度跟基調為主。」而且，對於在兩岸政策上「維持現狀」、「維持穩定」，她說賴清德都是贊同的。但看了賴清德的「台獨」論，其實隱含了更多是隱性的「台獨」論：是借殼「中華民國」，不再追求法理獨立；是把兩岸都視作是互不隸屬的兩個國家，說法上有很多是與蔡英文「現狀論」的內涵相當接近。

在北京看來，當台北拒絕接受兩岸在「一個中國」框架下的事實，任何的言論就是「台獨」。已卸任國台辦副主任職務的孫亞夫，在4月8日接受香港大公網專訪就指出：賴清德以行政院長身分，公然標榜自己所謂「台獨工作者」的身分，「性質非常嚴重」；孫也說蔡英文所謂「維持現狀」是堅持在台灣是所謂「主權獨立國家」基礎上的「維持現狀」，基點同樣是「台獨」，因此，大陸有關方面採取點名批評的方式非常必要。（作者為澳門理工名譽教授）

(中國時報)