川普動武，演給全世界看

2018年04月16日 04:11 中國時報 劉國興

14日川普對美國民眾發表談話，證實已聯合英法出動海、空軍對敘利亞之3個主要化武生產及研發中心實施精準巡弋飛彈攻擊，以示無法容忍4月7日阿塞德以化武屠殺平民的惡行。事前因屠殺事實之釐清，美、俄在安理會相互否決對方所提調查機制。川普揚言再度飛彈伺候，俄羅斯則回嗆將擊落飛彈。劍拔弩張，從未發生的美俄大戰看似迫在眉睫，萬一無法避免，後果真是難以想像。如今雖然國防部長馬提斯宣稱這是一次性攻擊，尤其不針對俄羅斯，但畢竟川普先打了普丁一巴掌，後續發展堪慮。

美俄直接衝突機會已大增。早在2月7日，在俄籍傭兵支援下的敘利亞政府軍攻擊美軍還有美方支持的「敘利亞民主力量」反抗軍，在交戰中俄軍陣亡近200人。俄軍可能隨時報復尚留在敘境清剿IS殘餘勢力的2000美軍。對14日的攻擊，俄國官方聲稱，103枚來襲飛彈被成功攔截71枚。敘軍所用的即是俄援的S-125、S-200及PK-37等反飛彈系統，美俄正規地面部隊尚未接觸，武器已然較量。

美國在政策上是否由中東退出，將面臨檢討。川普在3月4日的國安會議中一度強烈主張美軍即刻自敘利亞撤出，後勉強同意美軍續留至IS被剷除後，但頂多再留6個月，甚多報導指出此消極退縮態度鼓勵了阿塞德7日大膽使用化武。歐巴馬在2011年就因師老無功決定撤走中東美軍，2013年8月也發生阿塞德使用化武，當時歐巴馬聲稱已超越再出動美軍紅線，最終卻演出踟躕不前推責任給國會沒擔當的醜劇。

其實美國國內反戰如同當年反越戰才是主因。川普未能一時反轉民意，故4日的國安會議仍順勢主張撤軍。但當發覺撤軍鼓勵了阿塞德更囂張時，態度就轉變了。他最近任命的鷹派國務卿及國家安全顧問都在一旁敲邊鼓，主張暫緩行動的只剩下國防部長馬提斯一人。川普此次行動為了顧及民意即刻向全國人民說明原因，還拉了英法來墊背。

也有人認為，川普在競選時就主張美軍應撤出敘利亞，但不要忘了退出伊朗限核協議也是川普競選支票之一，他形容這是有史以來最糟的協議。因此自敘利亞撤軍的競選主張和美軍如果真的清除了IS後離開，卻極可能把收復空間讓給俄國、伊朗。是以美國是否仍然將貫撤自中東撤軍的政策，正面臨改弦更張的壓力。

在朝核危機川金會前夕，全世界看到了川普懲罰阿塞德的果敢行動，管你後台老闆是誰，老子認為對的就做了。這幕劇的演出看在北京、北韓心中，恐怕別有滋味。（作者為台灣大學政治系兼任副教授）

(中國時報)