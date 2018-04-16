2018年04月16日 04:11 中國時報 倪永杰

據新華網報導，中國人民解放軍將於4月18日上午8點至晚上12點在台灣海峽進行實彈軍演，引起各方關注。此次軍演的時機、地點、方式透露不尋常的資訊，絕不是例行軍演，而是針對台獨勢力的重大行動，警告意味濃厚，震懾意圖明顯。

近來，台海局勢波雲詭譎、形勢嚴峻複雜。台獨勢力忘乎所以、乘機作亂，賴清德狂言不改，公開叫囂「台灣是主權獨立國家」，妄稱是「台獨政治工作者」，極盡挑釁之能事。李登輝、陳水扁妄心不死，支援成立謀求「公投獨立」的台獨組織「喜樂島聯盟」，到處煽風點火。急獨勢力推動「東京奧運正名公投」，掀起變相「台獨公投」浪潮。一時間島內台獨極端分子興風作浪，嚴重惡化兩岸關係，危害台海和平安寧，損害兩岸同胞利益。

「是可忍，孰不可忍？」大陸解放軍此時舉行台海實彈軍演，據大陸官方的說法，就是重拳出擊震懾台獨分子。此次軍演是解放軍舉行南海海上閱兵之後的一次跨區實兵演練，習近平親臨檢閱為開展實戰化軍事訓練注入了強勁動力。繼航母、轟六K戰機常態化繞台演訓之後，台海實兵實彈軍演更加貼近實戰設計，提升軍隊戰鬥力，將反制台獨軍事鬥爭的準備做得更為紮實。

近年來解放軍很少在台灣海峽舉行實彈演習，此次選擇台灣海峽展開演習，預示大陸將採取更多有效管用的軍事手段，加大打擊力度。挾洋自重、遂行台獨必將遭到嚴厲打擊。

大陸方面追求和平統一，但對於形形色的台獨分裂行徑不會聽任其發展。台獨意味戰爭，分裂沒有和平。台灣負責任的政黨和各界同胞應該體認當前兩岸形勢的嚴峻，自覺抵制、堅決反對台獨。民進黨當局和台獨勢力應懸崖勒馬，否則玩火必自焚。

（作者為上海台灣研究所常務副所長、《台海研究》主編）

(中國時報)