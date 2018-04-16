小心獨癮害台

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中國時報
鍾琴

蔡英文領導的民進黨全面執政近2年，台灣社會在一波波「暗綠」力量的腥風血雨中上沖下洗，幾無寧日。小英上台所做的第一件事就是廢了特偵組，為一班高官拔除了在背芒刺。其後就是在立法院排入一系列政治掛帥的「優先法案」，直接將矛頭對準政治對手國民黨，務必斬草除根而後快。

就連散布在社會各角落的農會水利組織、人民政治團體、社團財團法人等，也都千方百計企圖透過修訂專法等方式進行限縮、滲透或接管，其違憲濫權的程度堪稱台灣史上第一遭。目前已賠葬1名教育部長的卡管，雖讓我們清楚看見了政治黑手如何從總統府、行政院一路如臂使指地伸進台大，實則這只是近兩年來數不清同性質案件的外一章而已。

急於鞏固權力之際，民進黨在實際施政層面則已完全證明了自己的無能。綜觀其所推出的重大政策，除了「撒錢固樁」型的前瞻計畫、育嬰補貼、農保、稅改和南部旅遊補貼方案等外，舉凡同婚修法、一例一休、軍公教年金改革，乃至廢核與空汙的兩難等，無一不是「鋸箭兼暴走」決策模式下的產物。

再看和台灣長期發展息息相關的兩岸政策，在民進黨和泛綠陣營的「獨」癮熱病中，其所能考量的政策選項顯然只有「阻斷」一招。以503航道春節返鄉事件為例，正因為蔡政府既無意願也無能力與中共周旋，才需要抵死抗拒，最終只能夠挾持台商，驅策人民演出坐困圍城的戲碼。

由於其心目中價值「唯有台獨高」，因此對其他價值可說是不屑一顧的。在台獨價值面前，陳水扁證據確鑿的貪瀆洗錢不是罪，行政院內一個小小的任務編組也可公然繞過司法、清算處分他黨黨產而不違憲。這些歷歷在目的事實終於讓我們看明白民進黨所堅持的「台灣價值」基本上是「反民主」和「反自由」的，因為它箝制不同立場的政黨發展，並且為了擴大綠色勢力而不惜恫嚇司法、壓制媒體、踐踏人權。

它也是「反法治」的，因其不惜違法亂紀以殲滅對手、侵占民產。它還是「反多元」的，因為它只容許一種台獨主張。它更是「反繁榮」的，為了一個完全不具備現實基礎的「獨立夢」，不惜驅策人民自閉自宮、自我阻絕於兩岸和平交流所能帶來的經濟繁榮和強勁成長。換言之，幾乎所有為台灣人民所認同並尊崇的「普世價值」，都在民進黨所謂「台灣主體意識」的「核心價值」面前崩壞、瓦解。

想請問民進黨：當台灣沒有了自由、民主、法治、多元和繁榮，即便台獨了又如何？更要請問每位台灣人：有了這款的執政黨，台灣還需要任何其他敵人嗎？（作者為前行政院新聞局長）

(中國時報)

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