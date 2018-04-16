社論－卡管不認賠 民進黨等著陪葬

2018年04月16日 04:11 中國時報 主筆室

教育部「卡管」3個多月未成，倒是部長潘文忠先把自己卡下台了。他依舊嚷嚷要管中閔出面說明，賴揆也讚他「用心良苦」。其實潘文忠的「用心」為何從來不是重點，重點是事件的是非曲直、政治力的界線與民主社會的基本理念。但從潘文忠的下台聲明到賴清德後續的談話，可以確知「卡管」好像不會就此打住，繼任教長恐怕還是會接續「任務」，讓這齣歹戲無休止地再搬演下去。

耐人尋味的是，潘文忠如果認定「卡管」是對的，一切都是管中閔不對，是台大遴選委員會不對，那麼，他不是應該堅持到底嗎？何必突然選擇退縮？他始終站穩顏色正確位置上，府院黨全都力挺他，加上綠媒、綠色御用名嘴外圍唱和，潘文忠並不孤獨。他為何放棄「卡管」大功不立，突然表明不玩了，這是何道理？是不是顯示他背負的壓力，已經超過他所能負荷？他究竟有什麼必須辭職的理由？

從全局看，潘文忠的請辭其實就是清楚表明，他不想再一個人扛了！畢竟誰都心知肚明，以潘文忠的政治檔次與實力，何德何能獨力阻擋台大校長人事案？還明目張膽擋了那麼久？擺明了背後有一群藏鏡人在下指導棋，他們不問情由，橫豎就是不要管中閔接掌台大校長，這群人當然都不願曝光，就是一路押著潘文忠在檯前當炮灰，折騰了好幾個月，教育部上下簡直沒其他正事辦，全卡在「卡管」一樁事上，潘文忠的請辭也等於是向這群人說，你們繼續玩吧，我不奉陪了！

「卡管」卡到一個教長丟官，代價委實不小，重點是，這齣歹戲真的還要再演下去嗎？過去幾個月，從獨董、抄襲到兼課，抹黑抹不成，抹紅也抹不成，還把一堆不相干的人也全拖下水，搞了半天根本也沒傷到管中閔，反而打造他成為悲劇英雄，只要有意願，當選台北市長應該是易如反掌。

倒是教育部、行政院與總統府全被扣上了「干預大學自主」的帽子，以綠營的政治精算與戰略智慧，這議題早該認賠殺出了，弄到這般上不上、下不下的窘境，還真的是少見。

損失一個潘文忠並不打緊，綠營內部削尖了頭要搶這位置的人多得很，重點是蔡英文與賴清德到底決定下一步該怎麼走？是趁著潘文忠走人，順勢讓台大校長人事爭議落幕，還是再找來一個更強悍的戰將，讓這場戰役無休止拖下去？這個選擇或許僅只是一念之間，但後續影響肯定不會小。

雖說我們的建言只是狗吠火車，但還是要坦誠說一句：趁勢放手吧！潘文忠的瞬間下台，是讓這個議題就此打住的最佳時機。除非綠營自己的民調與數據分析，已有足夠證據證明「卡管」確有助民進黨年底選情，否則就別再被幾個躲在幕後的藏鏡人綁架，造成社會更加分裂。閣揆就趕快指示教育部函覆台大依法聘用吧！至於管中閔究竟是講學還是兼課，有無違法，檢察官既已啟動調查，由司法單位依法處理即可。

管中閔與大陸大學學術交流的是非曲直，其實絕大多數人心中已有一把尺。如果荒謬到凡去過大陸者講學、指導學生論文、參加研討會都有罪，株連下來，被打到的何只葉俊榮一人？要知道過去幾年兩岸學界的交流非常頻繁，開會、講學、研討等絡繹於途，如果都用這種文革式手段清算，受傷的絕不會只有葉俊榮，怒火繼續延燒，自己陣營還會有一堆人跟著受累，輸家不會只有台大，肯定還包括蔡政府與民進黨，其間的利害權衡，蔡政府不會完全看不清吧？

民進黨基本理念是民主進步，蔡政府何妨順勢修改《大學法》，徹底禁絕政治力介入大學。「大學自主」是民進黨帶頭揭示的價值，如今「卡管」的一連串政治操作，不僅會讓民進黨喪失了這個功業令名，甚至還會淪為破壞「大學自主」的元凶，不可不慎。

想想台灣教育史與台大校史會如何記載這個事件？蔡政府、賴內閣與剛下台的潘文忠，會被史家如何評價？除非不在乎，否則就趕快解套吧！

現在是修法落實「國立大學法人化」的絕佳時機，讓類似「卡管」事件永遠不再發生，也可以推動更成熟的大學自主與大學發展特色化進程，當是扳平「卡管」事件傷害的最後機會。

(中國時報)