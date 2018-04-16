2018年04月16日 04:11 中國時報 主筆室

教育部長潘文忠因「卡管不成」辭職，聲明中說「教育部調查過程中卻經常遭到泛政治化的攻擊和汙衊」，這番話讓外界目瞪口呆，不過這種作賊喊抓賊、千錯萬錯都是他人錯的行徑早已是蔡政府傳統。

教育部因管中閔顏色不對，即使依程序當選台大校長，還是不願承認發出聘書，以7道公文、甚至全面清查管中閔曾任職的單位，試圖找出阻擋其上任理由，教育部這隻「政治黑手」既明顯又肆無忌憚，外界看得一清二楚。

但到了潘文忠口中，變成是外界對教育部「泛政治化攻擊和汙衊」。更奇特的是，潘文忠對法律上的無罪推定與舉證責任，至今仍是毫無概念、認知錯誤，外界諸多對管的指責，舉證自清責任豈在管身上？潘文忠聲明中竟還指責管不出面說清楚。

事實上，台大校方對所謂的學術倫理爭議、兼職問題都早已給出明確答案，就是不違法、沒問題，只因這不是蔡政府要的答案，乾脆就視而不見。

這種都是別人的錯、有問題責任在他人的思維，儼然是綠營專長了。年改時，小英就說要不是馬政府不早做，今天推年改就不會那麼辛苦。不久前小英總統接受電視訪問，提到供電問題，又說要不是馬政府過分糾結在核電，今天就不會那麼辛苦。意思是如果馬政府早點多做一些綠電，現在就不會有供電不足的問題。

但小英顯然完全沒想到，就是因為綠營錯誤躁進的廢核才讓供電不足、空汙惡化；更何況，實際上馬政府時期增加的綠電還比扁政府時期多哩！

綠營這招「千錯萬錯他人錯」，似乎無往不利，但民眾可能被欺騙一時，卻不可能被欺騙一世。外界且拭目以待，看這招能用到何時吧！

(中國時報)