敘國戰局比電影還電影

2018年04月16日 04:11 中國時報 劉必榮

4月14日清晨，美國對敘利亞發動了飛彈攻擊，摧毀敘軍化武設施及兩處精英部隊基地，作為對敘利亞政府7日以化學武器屠殺平民的懲罰。核、生、化武器並列「大型毀滅性武器」，使用這型武器在國際上被認為是一條不可跨越的紅線，敘軍明顯跨越這條紅線，所以美國認為必須有所反應，警告小阿塞德不得再次犯此暴行。

去年4月美國也因敘軍的化武攻擊對敘利亞進行懲罰，發射了59枚巡弋飛彈。這次發射的飛彈達比去年多了將近1倍，目標也從去年的單一目標增加為今年的3個，參予攻擊的也從去年的美國1國增加為今年的美、英、法3國，規模明顯比去年為大。可是如果仔細審視，又可發現美國攻擊的每一個細節都小心翼翼。

首先就攻擊的時間而言，川普早就預告了將要發動攻擊，讓小阿塞德有足夠的時間將精英部隊移駐俄軍基地，也減少了攻擊之後衝突升高至不可控地步的風險；再就攻擊的目標觀之，川普鎖定敘軍的化武設施，對小阿塞德背後的俄國與伊朗，雖點名批判，但並未以之為目標。西方分析指出，美國的攻擊行動守住了幾條紅線：一是美國畫定的「不得使用化武」的紅線，敘軍既已跨過，就一定要予以懲罰，否則今後紅線將無人遵守。

但另一方面美國也謹守不跨越俄國畫定的「不推翻小阿塞德」與「不攻擊俄軍」的兩條紅線，在兩邊的紅線之間維持平衡，可說是煞費苦心。所以川普在宣布已下令攻擊敘利亞的記者會上，5分鐘講話幾乎是逐字讀稿，新上任的國家安全顧問波頓也在一旁拿著講稿盯著，深怕傳達出任何不準確的訊息。

敘利亞的情勢非常複雜，歷任美國總統都只願從空中攻擊，不願輕易涉入地面作戰的泥淖。2013年敘軍也用化武攻擊平民，美國本也揚言懲罰，但在國內外均缺少支持的情況下，歐巴馬一直舉棋不定。最後是俄國出來讓敘軍交出化武給國際監管，才替大家解了套。所以川普身邊的人表示，若川普也光是嚴予譴責卻無實際行動，豈不成了「歐巴馬2.0」？所以必然會有所行動。但這是否就表示川普改變撤出敘利亞的念頭？從美國此次攻擊的克制觀之，撤出敘利亞應當還是既定政策。

回到攻擊的源頭：到底敘軍有沒有用化武攻擊平民？2013年歐巴馬之所以舉棋不定，就因為無法掌握小阿塞德下令以化武攻擊的直接證據。美國掌握的只是有化武被使用，但，是反抗軍偷了政府的化武嫁禍政府，還是敘軍中有人在無授權的情況下擅自使用，就不清楚了。這次則更有故事性，俄國說小阿塞德是被栽贓的，所謂化武攻擊其實是反政府民兵「白頭盔」拍的電影，用來蒙騙世人的，根本就沒有化武攻擊這檔事！

如果俄國說法屬實，美國為何還執意攻擊？陰謀論者說美國是故意要點起中東戰火，目的在炒高油價，拉高美國通膨，戳破對手國的經濟泡沫。

也有分析指出，俄國處處替小阿塞德維護，因為普丁是被小阿塞德牽著走。小阿塞德是個自走炮，俄國根本無法控制。當然，比較中肯的分析是俄國與美歐的關係已完全決裂，短期復合無望。不管是哪一種分析正確，敘利亞的大戲都進入了新的篇章，值得我們繼續關注。

（作者為東吳大學政治系教授）

(中國時報)